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https://ria.ru/20201001/kazakhstan-1578045436.html
Правительство Казахстана попросило не доверять фейковым страницам
Правительство Казахстана не имеет отношения к фейковым страницам кабинета министров, появившимся на днях в социальных сетях, сообщила руководитель пресс-службы... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T13:08
2020-10-01T13:08
памела андерсон
саша барон коэн
дональд трамп
youtube
сша
twitter
казахстан
в мире
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<strong>АЛМА-АТА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a> не имеет отношения к фейковым страницам кабинета министров, появившимся на днях в социальных сетях, сообщила руководитель пресс-службы премьер-министра республики Зарина Нурланова.Ранее сообщалось, что в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> появился фейковый аккаунт правительства Казахстана, за созданием которого, вероятно, стоят создатели сиквела фильма о Борате - вымышленном журналисте из Казахстана, которого сыграл британский комик <a href="http://ria.ru/person_Baron_Koehn_Sasha/" target="_blank" data-auto="true">Саша Барон Коэн</a>. В аккаунте, представленном как "официальный Twitter-аккаунт правительства Казахстана", незадолго до начала дебатов кандидатов в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> был опубликован видеоролик, прославляющий <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и поздравляющий его с победой в дебатах. Ролик озвучен голосом Бората."Аккаунты <a href="https://www.instagram.com/officialkazakhstangovt/" target="_blank">@officialkazakhstangovt</a> в социальных сетях Instagram и <a href="https://twitter.com/KazakhstanGovt" target="_blank" rel="nofollow noopener">@KazakhstanGovt</a> в Twitter являются фейковыми. Материалы, публикуемые на данных страницах, не имеют никакого отношения к официальной информации о деятельности правительства Республики Казахстан", - написала Нурланова в Facebook.В случае появления подобных фейковых страниц в различных соцсетях правительство просит "использовать для получения информации только официальный сайт премьер-министра… и верифицированные аккаунты в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram, <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>", - добавила она.По данным издания IndieWare, появление аккаунта является частью маркетинговой кампании продолжения фильма о Борате. Первая часть вышла в прокат в 2006 году. В фильме британский комик Саша Барон Коэн играет роль казахстанского журналиста, который путешествует по США, чтобы жениться на звезде Playboy и сериала "Спасатели Малибу" <a href="http://ria.ru/person_Pamela_Anderson/" target="_blank" data-auto="true">Памеле Андерсон</a>. По ходу фильма зритель узнает всевозможные смешные подробности из жизни современного Казахстана.Между тем ранее в интервью РИА Новости председатель комитета международной информации министерства иностранных дел республики Роман Василенко заявил, что ничего обидного для Казахстана в этом фильме он не видит. По оценке дипломата, этот фильм является сатирой на предрассудки, существующие в странах Запада, прежде всего в США.
https://ria.ru/20201001/twitter-1578031890.html
https://ria.ru/20200207/1564403890.html
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памела андерсон, саша барон коэн, дональд трамп, youtube, сша, twitter, казахстан, в мире

Правительство Казахстана попросило не доверять фейковым страницам

13:08 01.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовТорговый центр "Хан Шатыр" в Нур-Султане
Торговый центр Хан Шатыр в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 1 окт - РИА Новости. Правительство Казахстана не имеет отношения к фейковым страницам кабинета министров, появившимся на днях в социальных сетях, сообщила руководитель пресс-службы премьер-министра республики Зарина Нурланова.
Ранее сообщалось, что в Twitter появился фейковый аккаунт правительства Казахстана, за созданием которого, вероятно, стоят создатели сиквела фильма о Борате - вымышленном журналисте из Казахстана, которого сыграл британский комик Саша Барон Коэн. В аккаунте, представленном как "официальный Twitter-аккаунт правительства Казахстана", незадолго до начала дебатов кандидатов в президенты США был опубликован видеоролик, прославляющий Дональда Трампа и поздравляющий его с победой в дебатах. Ролик озвучен голосом Бората.
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 08:57
В Twitter появился фейковый аккаунт правительства Казахстана
"Аккаунты @officialkazakhstangovt в социальных сетях Instagram и @KazakhstanGovt в Twitter являются фейковыми. Материалы, публикуемые на данных страницах, не имеют никакого отношения к официальной информации о деятельности правительства Республики Казахстан", - написала Нурланова в Facebook.
В случае появления подобных фейковых страниц в различных соцсетях правительство просит "использовать для получения информации только официальный сайт премьер-министра… и верифицированные аккаунты в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram, YouTube", - добавила она.
По данным издания IndieWare, появление аккаунта является частью маркетинговой кампании продолжения фильма о Борате. Первая часть вышла в прокат в 2006 году. В фильме британский комик Саша Барон Коэн играет роль казахстанского журналиста, который путешествует по США, чтобы жениться на звезде Playboy и сериала "Спасатели Малибу" Памеле Андерсон. По ходу фильма зритель узнает всевозможные смешные подробности из жизни современного Казахстана.
Между тем ранее в интервью РИА Новости председатель комитета международной информации министерства иностранных дел республики Роман Василенко заявил, что ничего обидного для Казахстана в этом фильме он не видит. По оценке дипломата, этот фильм является сатирой на предрассудки, существующие в странах Запада, прежде всего в США.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.02.2020
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Памела АндерсонСаша Барон КоэнДональд ТрампYouTubeСШАTwitterКазахстанВ мире
 
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