Путин, Трамп и Макрон сделали совместное заявление по Карабаху
15:02 01.10.2020 (обновлено: 17:04 01.10.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРеактивный снаряд системы "Смерч" на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, оно опубликовано на сайте Кремля.
О готовящемся заявлении российский лидер рассказал ранее на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
Главы государств решительно осудили эскалацию в регионе и призвали к немедленному прекращению огня, а также к возобновлению переговоров без предварительных условий.
В документе также сказано, что президенты скорбят о погибших и соболезнуют семьям убитых и раненых.
Заявление Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона по Нагорному Карабаху
Ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась утром 27 сентября. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции.
Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Мировое сообщество, в том числе Россия, призывает стороны к сдержанности.
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Карабахский конфликт
Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992-го идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.
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