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https://ria.ru/20201001/karabakh-1578053171.html
Путин, Трамп и Макрон сделали совместное заявление по Карабаху
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, оно опубликовано на... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T15:02
2020-10-01T17:04
нагорный карабах
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. </strong>Президенты России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> согласовали заявление по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, оно <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64133" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовано</a> на сайте Кремля.О готовящемся заявлении российский лидер рассказал ранее на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.Главы государств решительно осудили эскалацию в регионе и призвали к немедленному прекращению огня, а также к возобновлению переговоров без предварительных условий.В документе также сказано, что президенты скорбят о погибших и соболезнуют семьям убитых и раненых.Ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась утром 27 сентября. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>, получившего поддержку <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Мировое сообщество, в том числе Россия, призывает стороны к сдержанности.Карабахский конфликтКонфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992-го идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не участвует в переговорах.
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
Без Навального и Тихановской делов не будет
242
Это хорошо, что согласовали. Ещё бы обе стороны это приняли и сели за стол переговоров. А Эрдоган - то , похоже, со своим заявлением сильно поторопился.
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нагорный карабах
РИА Новости
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нагорный карабах, владимир путин, в мире

Путин, Трамп и Макрон сделали совместное заявление по Карабаху

15:02 01.10.2020 (обновлено: 17:04 01.10.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРеактивный снаряд системы "Смерч" на территории общины Иванян Нагорного Карабаха
Реактивный снаряд системы Смерч на территории общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, оно опубликовано на сайте Кремля.
О готовящемся заявлении российский лидер рассказал ранее на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
Главы государств решительно осудили эскалацию в регионе и призвали к немедленному прекращению огня, а также к возобновлению переговоров без предварительных условий.
В документе также сказано, что президенты скорбят о погибших и соболезнуют семьям убитых и раненых.
© РИА НовостиЗаявление Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона по Нагорному Карабаху
Заявление Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона по Нагорному Карабаху - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости
Заявление Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона по Нагорному Карабаху
Ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась утром 27 сентября. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции.
Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Мировое сообщество, в том числе Россия, призывает стороны к сдержанности.
Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Может ли Турция вытеснить Россию из Закавказья?

Карабахский конфликт

Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992-го идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
 
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Нагорный КарабахВладимир ПутинВ мире
 
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