https://ria.ru/20201001/iskusstvo-1578059102.html

По данным опроса, россиян в культуре больше интересуют кино и музыка

Россиян в современной культуре больше всего интересуют кинематограф и музыка, свидетельствуют результаты исследования Центра социального проектирования... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T16:37

2020-10-01T16:37

2020-10-01T16:37

культура

новости культуры

бэнкси

энди уорхол (андрей вархола)

москва

екатеринбург

никас сафронов

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Россиян в современной культуре больше всего интересуют кинематограф и музыка, свидетельствуют результаты исследования Центра социального проектирования "Платформа".По данным исследования, 54% респондентам больше всего интересно в современной культуре кино, половине (50%) - музыка, 36% - литература, трети (33%) - кулинария, еда, 31% - фото.Отмечается, что россияне чаще всего сталкиваются с искусством в повседневной жизни в городском пространстве (55%), а также в музыке и кино (по 47% соответственно), в литературе (42%), в фотографии (40%), в театре (37%), на выставках произведений искусства и при выборе мебели, декора для дома (по 36% соответственно), в еде или кулинарии и одежде (по 30% соответственно), в дизайне интерьера (29%), в технологиях (26%).Также более половины участников исследования (55%) за последние пару лет покупали для украшения своего дома или рабочего стола декоративные элементы, 28% - фотографии и постеры, по 18% соответственно - репродукции картин и оригинальные (авторские) картины, статуэтки. Ничего подобного не покупали 27%.Как указано в исследовании, 30% респондентов относятся к искусству как к источнику эмоций, переживаний, 22% - как к способу отвлечься, 20% - как к поиску, 18% - как к посланию, так как искусство должно быть актуальным, говорить о проблемах общества, бросать вызов, 10% - как к мастерству, получившему признание. Помимо этого, 6% при упоминании фразы "современное искусство" вспомнили Бэнкси, 4% - Казимира Малевича, по 3% соответственно - Никаса Сафронова, Зураба Церетели и Энди Уорхола, 65% затруднились ответить.Более одной трети (37%) россиян хотели бы посетить выставки в сопровождении легкого доступного рассказа, 35% - побывать в мастерской художника, а 34% - на выставке современного искусства, 32% предпочли бы посмотреть фильм о художниках, музыкантах и скульпторах, еще 24% - поучаствовать в мастер-классе.Исследование проходило в августе-сентябре по онлайн-панели OMI (Online Market Intelligence). Объем выборки - 1000 респондентов, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге (август 2020 года). Проведены 15 экспертных интервью и публичная дискуссия с представителями современной культуры.

https://ria.ru/20200930/mosfilm-1578015842.html

москва

екатеринбург

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, бэнкси, энди уорхол (андрей вархола), москва, екатеринбург, никас сафронов, санкт-петербург