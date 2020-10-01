https://ria.ru/20201001/germaniya-1578055857.html

Лавров заявил о кризисе доверия в Европе

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сожаление тем фактом, что Европа переживает сегодня кризис доверия, а потенциал отношений Москвы и Берлина не... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T15:35

2020-10-01T15:35

2020-10-01T16:59

госпитализация алексея навального

сергей лавров

алексей навальный

мид германии

ангела меркель

швеция

москва

оон

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. </strong>Министр иностранных дел <u><a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/">Сергей Лавров</a></u> выразил сожаление тем фактом, что Европа переживает сегодня кризис доверия, а потенциал отношений Москвы и Берлина не реализован, в частности, из-за политики ФРГ, взявшей курс на сдерживание России."К сожалению, в результате близорукой политики натоцентричности и геополитических игр в поиске односторонних преимуществ сегодня Европа переживает серьезный кризис доверия, а масштабный многоплановый потенциал российско-германского взаимодействия так и остается нереализованным", - отметил министр, обращаясь к участникам форума "Вехи германо-советских взаимоотношений", приуроченного к 30-летию Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии ("Договора 2+4").По словам Лаврова, в Берлине, который сейчас взял курс на сдерживание России, звучат "голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес"."Налицо зияющие провалы в памяти некоторых немецких политиков об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах. Период напряженности может быть преодолен во благо коренных интересов России и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, формирования устоев международного общения, нацеленных на сотрудничество и совместное противостояние реальным вызовам человечеству. Шансы на сохранение этой перспективы остаются", - сказал Лавров.По его словам, многое будет зависеть от зрелости представителей гражданского общества, их способности бережно и честно отстаивать правду, передавать свои знания и опыт молодым поколениям."Тридцать лет спустя (воссоединения Германии – ред.) нелишне напомнить, что именно наша страна сыграла ключевую, определяющую роль в деле скорейшего восстановления германского единства, против чего, кстати, возражал ряд союзников ФРГ", - отметил глава МИД РФ.Он напомнил, что логическим следствием договора "2+4" явилось заключение основополагающих соглашений между <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и Германией, стержнем которых стал Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, кроме того, в ноябре 1990 года на совещании глав государств и правительств СБСЕ была утверждена "Парижская хартия", документально зафиксировавшая завершение "эры конфронтации и раскола Европы"."Тем самым была провозглашена ликвидация барьеров для построения подлинно общеевропейского дома без разделительных линий, открыт путь для вывода отношений между Россией и Германией на уровень стратегического партнерства", - подчеркнул министр.Канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> в среду вновь призвала Россию прояснить произошедшее с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, подчеркнув, что это вопрос не двусторонних отношений, а международный, на который ЕС отреагирует после получения результатов исследования ОЗХО. Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>, выступая на 75-й сессии ГА <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, заявил, что Германия и ее партнеры усматривают нарушение запрета о применении химического оружия в ситуации с Навальным.В МИД РФ заявили, что эти утверждения продолжают антироссийскую линию Берлина по так называемому "отравлению" Навального, а также являются попыткой переложить ответственность за свое нежелание взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> по этому делу на других.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200930/navalnyy-1578021209.html

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577046224.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576775121.html

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швеция

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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