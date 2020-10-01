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В Петербурге подростки устроили драку со стрельбой
Четверо подростков устроили драку со стрельбой из сигнального устройства в Петербурге, у них изъяты нож, кастет и балаклава, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T09:26
2020-10-01T09:27
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. </strong>Четверо подростков устроили драку со стрельбой из сигнального устройства в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, у них изъяты нож, кастет и балаклава, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>."У дома 5 по Балканской площади вечером 30 сентября между компанией несовершеннолетних и 19-летним юношей произошел конфликт, в ходе которого одним из подростков был произведен выстрел из сигнального пускового устройства. В результате выстрела пострадавших нет", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в конфликте участвовали подростки 16-17 лет, среди которых две девушки. "У участников конфликта изъят нож, кастет и балаклава. Все четверо несовершеннолетних помещены в медучреждение до ожидания приезда законных представителей", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Обстоятельства инцидента уточняются.
https://ria.ru/20200915/draka-1577240121.html
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге подростки устроили драку со стрельбой

09:26 01.10.2020 (обновлено: 09:27 01.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Четверо подростков устроили драку со стрельбой из сигнального устройства в Петербурге, у них изъяты нож, кастет и балаклава, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"У дома 5 по Балканской площади вечером 30 сентября между компанией несовершеннолетних и 19-летним юношей произошел конфликт, в ходе которого одним из подростков был произведен выстрел из сигнального пускового устройства. В результате выстрела пострадавших нет", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, в конфликте участвовали подростки 16-17 лет, среди которых две девушки. "У участников конфликта изъят нож, кастет и балаклава. Все четверо несовершеннолетних помещены в медучреждение до ожидания приезда законных представителей", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Обстоятельства инцидента уточняются.
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ГУМВДЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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