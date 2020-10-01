https://ria.ru/20201001/draka-1578032966.html

В Петербурге подростки устроили драку со стрельбой

Четверо подростков устроили драку со стрельбой из сигнального устройства в Петербурге, у них изъяты нож, кастет и балаклава, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T09:26

2020-10-01T09:26

2020-10-01T09:27

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. </strong>Четверо подростков устроили драку со стрельбой из сигнального устройства в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, у них изъяты нож, кастет и балаклава, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>."У дома 5 по Балканской площади вечером 30 сентября между компанией несовершеннолетних и 19-летним юношей произошел конфликт, в ходе которого одним из подростков был произведен выстрел из сигнального пускового устройства. В результате выстрела пострадавших нет", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в конфликте участвовали подростки 16-17 лет, среди которых две девушки. "У участников конфликта изъят нож, кастет и балаклава. Все четверо несовершеннолетних помещены в медучреждение до ожидания приезда законных представителей", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Обстоятельства инцидента уточняются.

https://ria.ru/20200915/draka-1577240121.html

https://ria.ru/20200927/strelba-1577852040.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия