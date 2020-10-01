https://ria.ru/20201001/dialog-1578050327.html

Эксперты оценили будущее российско-германских отношений

Отношения между Москвой и Берлином в последнее время существенно ухудшились, но еще есть "окно возможностей" для их улучшения, заявили эксперты на... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T14:22

2020-10-01T14:22

2020-10-01T14:22

россия

владислав белов

северный поток — 2

алексей навальный

российская академия наук

евросоюз

александр рар

дмитрий песков

германия

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Отношения между Москвой и Берлином в последнее время существенно ухудшились, но еще есть "окно возможностей" для их улучшения, заявили эксперты на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".С этой позицией согласен и политолог <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Rar" target="_blank">Александр Рар</a>. "Проблемы, которые нарастали в последние 30 лет, привели нас в очень конфликтную ситуацию, где мы друг друга не понимаем, но, с другой стороны, потенциал для сотрудничества очень большой", - сказал эксперт. По его словам, в Германии есть критическая масса населения, которая не хотела бы разрушать отношения с Россией."Случай с Навальным, к сожалению, наложил существенный отпечаток на атмосферу наших отношений", - отметил заместитель директора Института Европы РАН <a href="https://ria.ru/person_Vladislav_Belov" target="_blank">Владислав Белов</a>.По его мнению, политическая атмосфера между Россией и Германией с августа 2020 года существенно ухудшилась. "Такое впечатление, что коллективный Запад, включая <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюз</a> и определенные силы в Германии, ждали, когда можно попробовать лакмусовую бумажку, каковы настроения отдельных политиков Брюсселя или в отдельных странах Евросоюза, а также в ФРГ", - сказал он.По его словам, "странным образом к случаю с Навальным притянут "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток - 2</a>" - флагман нашего энергетического сотрудничества, и вопрос, насколько он будет дальше поддержан со стороны Берлина и Брюсселя". При этом он подчеркнул, что на фоне существенно ухудшившихся взаимоотношений развитие экономического сотрудничества продолжается.<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577970814.html

https://ria.ru/20200912/germaniya-1577111656.html

https://ria.ru/20200919/evroparlament-1577461439.html

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владислав белов, северный поток — 2, алексей навальный, российская академия наук, евросоюз, александр рар, дмитрий песков, германия, политика