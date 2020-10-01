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Эксперты оценили будущее российско-германских отношений
Отношения между Москвой и Берлином в последнее время существенно ухудшились, но еще есть "окно возможностей" для их улучшения, заявили эксперты на... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T14:22
2020-10-01T14:22
россия
владислав белов
северный поток — 2
алексей навальный
российская академия наук
евросоюз
александр рар
дмитрий песков
германия
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Отношения между Москвой и Берлином в последнее время существенно ухудшились, но еще есть "окно возможностей" для их улучшения, заявили эксперты на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".С этой позицией согласен и политолог <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Rar" target="_blank">Александр Рар</a>. "Проблемы, которые нарастали в последние 30 лет, привели нас в очень конфликтную ситуацию, где мы друг друга не понимаем, но, с другой стороны, потенциал для сотрудничества очень большой", - сказал эксперт. По его словам, в Германии есть критическая масса населения, которая не хотела бы разрушать отношения с Россией."Случай с Навальным, к сожалению, наложил существенный отпечаток на атмосферу наших отношений", - отметил заместитель директора Института Европы РАН <a href="https://ria.ru/person_Vladislav_Belov" target="_blank">Владислав Белов</a>.По его мнению, политическая атмосфера между Россией и Германией с августа 2020 года существенно ухудшилась. "Такое впечатление, что коллективный Запад, включая <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюз</a> и определенные силы в Германии, ждали, когда можно попробовать лакмусовую бумажку, каковы настроения отдельных политиков Брюсселя или в отдельных странах Евросоюза, а также в ФРГ", - сказал он.По его словам, "странным образом к случаю с Навальным притянут "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северный поток - 2</a>" - флагман нашего энергетического сотрудничества, и вопрос, насколько он будет дальше поддержан со стороны Берлина и Брюсселя". При этом он подчеркнул, что на фоне существенно ухудшившихся взаимоотношений развитие экономического сотрудничества продолжается.<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200929/navalnyy-1577970814.html
https://ria.ru/20200912/germaniya-1577111656.html
https://ria.ru/20200919/evroparlament-1577461439.html
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россия
германия
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россия, владислав белов, северный поток — 2, алексей навальный, российская академия наук, евросоюз, александр рар, дмитрий песков, германия, политика

Эксперты оценили будущее российско-германских отношений

14:22 01.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНаземный стыковочный пункт газопровода "Северный поток-2" в Любмине
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Отношения между Москвой и Берлином в последнее время существенно ухудшились, но еще есть "окно возможностей" для их улучшения, заявили эксперты на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

По словам врио директора ИНИОН РАН, члена-корреспондента РАН Алексея Кузнецова, события последних лет в основном работают против российско-германского диалога. "К сожалению, то, что мы наблюдаем в отношениях на высшем уровне, показывает, что выстраивать какие-то особые отношения с Германией, когда лидеры Германии рассказывают про европейскую солидарность и для них важнее позиция стран Балтии, какой бы она ни была, чем прислушаться к мнению России. Это все не вселяет оптимизма, но в политической сфере еще, на мой взгляд, остается окно возможностей", - отметил он.

С этой позицией согласен и политолог Александр Рар. "Проблемы, которые нарастали в последние 30 лет, привели нас в очень конфликтную ситуацию, где мы друг друга не понимаем, но, с другой стороны, потенциал для сотрудничества очень большой", - сказал эксперт. По его словам, в Германии есть критическая масса населения, которая не хотела бы разрушать отношения с Россией.
"Случай с Навальным, к сожалению, наложил существенный отпечаток на атмосферу наших отношений", - отметил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 21:12
Захарова объяснила, почему Навального отправили лечиться в Германию
По его мнению, политическая атмосфера между Россией и Германией с августа 2020 года существенно ухудшилась. "Такое впечатление, что коллективный Запад, включая Евросоюз и определенные силы в Германии, ждали, когда можно попробовать лакмусовую бумажку, каковы настроения отдельных политиков Брюсселя или в отдельных странах Евросоюза, а также в ФРГ", - сказал он.

"На сегодня мы констатируем, что идут дебаты в бундестаге, Россия поставлена в повестку заседания, которое сегодня открывается в Брюсселе. Россия совершенно странным образом считается если и не ответственной, то имеющей к этому отношение – обвиняют правительство, конкретных персоналий, на повестку дня поставлен вопрос о санкциях со стороны Брюсселя, хотя пока они маловероятны", - сказал Белов.

По его словам, "странным образом к случаю с Навальным притянут "Северный поток - 2" - флагман нашего энергетического сотрудничества, и вопрос, насколько он будет дальше поддержан со стороны Берлина и Брюсселя". При этом он подчеркнул, что на фоне существенно ухудшившихся взаимоотношений развитие экономического сотрудничества продолжается.
Трубы для газопровода Северный поток -2 в порту Мукран в Германии - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
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Россия ничем не может помочь Германии
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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РоссияВладислав БеловСеверный поток — 2Алексей НавальныйРоссийская академия наукЕвросоюзАлександр РарДмитрий ПесковГерманияПолитика
 
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