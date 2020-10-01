https://ria.ru/20201001/deti-1578032654.html

Психологи назвали самоизоляцию одной из причин роста детской агрессии

Пережитая из-за пандемии коронавируса самоизоляция может стать одной из причин, провоцирующих появление агрессии у школьников, заявили опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2020

2020-10-01T09:20

2020-10-01T09:20

2020-10-01T09:21

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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Пережитая из-за пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a> самоизоляция может стать одной из причин, провоцирующих появление агрессии у школьников, заявили опрошенные РИА Новости психологи, подчеркивая, что правильная организация детского досуга и своевременное пресечение конфликтных ситуаций со стороны родителей помогут справиться со стрессом.В начале сентября сообщалось, что родители третьеклассников в южно-сахалинской школе вместе с детьми вышли на несанкционированный пикет у здания школы из-за мальчика, терроризировавшего своим поведением одноклассников. Кроме того, местные журналисты ранее сообщали об инциденте в Махачкале, где школьники издевались во время перемены над одноклассником-инвалидом.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России весной в течение месяца устанавливался режим нерабочих дней, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции и покидали дома только по необходимости.Застой и напряжениеДетская агрессия, по словам заведующего кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ им. М.В Ломоносова, доктора психологических наук, профессор Александра Тхостова, явление не новое. Дети, подчеркивает эксперт, чувствуют рамки допустимого поведения, нарушение которого приведет к наказанию. Однако, по его словам, в современном мире существует нехватка превентивных мер, а также способов решения конфликтных ситуаций в школе."Сейчас ни администрация, ни учителя не понимают, что им в таких ситуациях нужно делать. Всегда были какие-то меры воздействия на детей, которые останавливали самые острые истории. А теперь же все учителя про это говорят: они обращаются к родителям, родители тоже ничего не делают. И это одна из причин (детской агрессии - ред.). Вторая, наверное, они действительно из-за коронавируса "застоялись", когда их полгода не было в школе, то их навыки поведения могли быть утрачены. Это же дети, у них быстро все происходит", - заявил Тхостов РИА Новости.Главный научный сотрудник, руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского" Елена Дозорцева также подчеркивает, что проблема детской агрессии появилась давно, однако самоизоляция действительно могла вызвать дополнительное напряжение и дисбаланс, которые, в свою очередь, сказались на поведении школьников."Агрессия, в общем-то, всегда была - и 10 лет назад, и 15 лет назад тоже были эти проблемы, связанные, к примеру, с избиением вне школы. Это не сиюминутно возникло... Повлияла ли здесь самоизоляция, сказать трудно, но это точно было сложное время для детей, когда они были предоставлены сами себе <…> и не могли общаться со сверстниками. Это могло вызывать какое-то напряжение", - сказала Дозорцева РИА Новости.Границы допустимогоПри этом эксперт подчеркнула, что на сегодняшний день большая проблема связана не только с физическим и психологическим насилием, но и с агрессией детей в интернете, куда часто выкладывают видео с оскорблением и даже унижением одноклассников. Говоря о возможных рисках увеличения детской травли из-за новых вводимых мер в виде каникул, эксперт подтвердила, что подобные инициативы действительно вносят дисбаланс в состояние школьников. Однако, по ее словам, справиться с появившимися сложностями поможет правильная занятость детей."Конечно, энергетический дисбаланс у них присутствует, но если их займут в достаточной степени учебой и другими школьными делами, они найдут себе более пристойное занятие. Здесь только какими-то наказаниями обойтись нельзя. Если подростки находятся в изоляции, очень важно, чтобы они чем-то продуктивным были заняты. И в этот период изоляции - хотя сейчас будет все-таки не полная изоляция – очень важно как раз куда-то их энергию направлять, чтобы она в агрессию не превращалась", - подчеркнула Дозорцева.Психолог Тхостов также убежден, что родители должны своевременно пресекать конфликтные ситуации и объяснять ребенку, что делать недопустимо, потому что, по его словам, именно ощущение безнаказанности и приводит к серьезным последствиям в виде агрессивного поведения как в школе, так и дома."Дети очень хорошо чувствуют, насколько они могут себе что-то позволить, где их остановят. Когда дети не чувствуют границы допустимого в общении с другими людьми, а осознавая свою безнаказанность, они далеко зайти могут. Особенно подростки. Ну и маленькие тоже, когда они видят, что нет никакого наказания, что старшие вообще сами не знают, как им реагировать. Дети это чувствуют все", - заключил Тхостов.

https://ria.ru/20200626/1573493606.html

https://ria.ru/20200929/kanikuly-1577923274.html

https://sn.ria.ru/20190425/1553034731.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, психология, дети, общество