Студенты-медики в Дагестане будут учиться по индивидуальной программе
11:16 30.09.2020 (обновлено: 11:49 30.09.2020)
МАХАЧКАЛА, 30 сен – РИА Новости. Студенты Дагестанского государственного медицинского университета, работающие с COVID-больными в "красной зоне", будут учиться по индивидуальной образовательной программе, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"На данный момент в "красной зоне" работают 78 студентов 5-6 курсов педиатрического и лечебного факультетов и около 20 ординаторов кафедры инфекционных болезней, анестезиологии и реаниматологии. Для них будут организованы занятия в очном и дистанционном формате", – рассказали в пресс-службе.
В вузе добавили, что с начала пандемии COVID-19 в "красной зоне" работали более 500 студентов и 112 ординаторов ДГМУ.
"Учащиеся медуниверситета приобретают огромный практический опыт в больницах. Они работают на самых сложных участках, в том числе в реанимации, проводя сложные процедуры. Мы поддержим студентов, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусом по заявке министерства здравоохранения Дагестана, главных врачей медицинских учреждений. Если на местах есть потребность, то мы готовы пойти навстречу, обеспечить им дистанционный доступ к проводимым в их группах занятиям, а также при необходимости сформировать отдельные группы, занимающиеся с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", – приводит пресс-служба слова ректора ДГМУ Сулеймана Мамаева.
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