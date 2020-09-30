https://ria.ru/20200930/studenty-1577985771.html

Студенты-медики в Дагестане будут учиться по индивидуальной программе

Студенты Дагестанского государственного медицинского университета, работающие с COVID-больными в "красной зоне", будут учиться по индивидуальной образовательной РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T11:16

2020-09-30T11:16

2020-09-30T11:49

распространение нового коронавируса

республика дагестан

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155934/82/1559348243_0:168:3303:2026_1400x0_80_0_0_5368fa1c27b56508cc6c3962444c81f4.jpg

<strong>МАХАЧКАЛА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Студенты <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестанского</a> государственного медицинского университета, работающие с COVID-больными в "красной зоне", будут учиться по индивидуальной образовательной программе, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.В вузе добавили, что с начала пандемии COVID-19 в "красной зоне" работали более 500 студентов и 112 ординаторов ДГМУ."Учащиеся медуниверситета приобретают огромный практический опыт в больницах. Они работают на самых сложных участках, в том числе в реанимации, проводя сложные процедуры. Мы поддержим студентов, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусом по заявке министерства здравоохранения Дагестана, главных врачей медицинских учреждений. Если на местах есть потребность, то мы готовы пойти навстречу, обеспечить им дистанционный доступ к проводимым в их группах занятиям, а также при необходимости сформировать отдельные группы, занимающиеся с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", – приводит пресс-служба слова ректора ДГМУ Сулеймана Мамаева.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, здоровье - общество, общество