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Студенты-медики в Дагестане будут учиться по индивидуальной программе
Студенты Дагестанского государственного медицинского университета, работающие с COVID-больными в "красной зоне", будут учиться по индивидуальной образовательной РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T11:16
2020-09-30T11:49
распространение нового коронавируса
республика дагестан
здоровье - общество
общество
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<strong>МАХАЧКАЛА, 30 сен – РИА Новости.</strong> Студенты <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Дагестанского</a> государственного медицинского университета, работающие с COVID-больными в "красной зоне", будут учиться по индивидуальной образовательной программе, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.В вузе добавили, что с начала пандемии COVID-19 в "красной зоне" работали более 500 студентов и 112 ординаторов ДГМУ."Учащиеся медуниверситета приобретают огромный практический опыт в больницах. Они работают на самых сложных участках, в том числе в реанимации, проводя сложные процедуры. Мы поддержим студентов, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусом по заявке министерства здравоохранения Дагестана, главных врачей медицинских учреждений. Если на местах есть потребность, то мы готовы пойти навстречу, обеспечить им дистанционный доступ к проводимым в их группах занятиям, а также при необходимости сформировать отдельные группы, занимающиеся с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", – приводит пресс-служба слова ректора ДГМУ Сулеймана Мамаева.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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республика дагестан, здоровье - общество, общество

Студенты-медики в Дагестане будут учиться по индивидуальной программе

11:16 30.09.2020 (обновлено: 11:49 30.09.2020)
 
© РИА Новости / Мария ВащукМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Мария Ващук
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МАХАЧКАЛА, 30 сен – РИА Новости. Студенты Дагестанского государственного медицинского университета, работающие с COVID-больными в "красной зоне", будут учиться по индивидуальной образовательной программе, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"На данный момент в "красной зоне" работают 78 студентов 5-6 курсов педиатрического и лечебного факультетов и около 20 ординаторов кафедры инфекционных болезней, анестезиологии и реаниматологии. Для них будут организованы занятия в очном и дистанционном формате", – рассказали в пресс-службе.

В вузе добавили, что с начала пандемии COVID-19 в "красной зоне" работали более 500 студентов и 112 ординаторов ДГМУ.
"Учащиеся медуниверситета приобретают огромный практический опыт в больницах. Они работают на самых сложных участках, в том числе в реанимации, проводя сложные процедуры. Мы поддержим студентов, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусом по заявке министерства здравоохранения Дагестана, главных врачей медицинских учреждений. Если на местах есть потребность, то мы готовы пойти навстречу, обеспечить им дистанционный доступ к проводимым в их группах занятиям, а также при необходимости сформировать отдельные группы, занимающиеся с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", – приводит пресс-служба слова ректора ДГМУ Сулеймана Мамаева.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРеспублика ДагестанЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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