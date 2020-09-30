https://ria.ru/20200930/samolety-1577991923.html

В Баку озвучили свою версию крушения Су-25 ВВС Армении

Баку известно, что два армянских самолета Су-25 врезались в гору и взорвались, остальное — абсурд и дезинформация, сказал помощник президента Азербайджана по... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T12:31

2020-09-30T12:31

2020-09-30T20:32

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

хикмет гаджиев

f-16

су-25

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 30 авг — РИА Новости.</strong> Баку известно, что два армянских самолета <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> врезались в гору и взорвались, остальное — абсурд и дезинформация, сказал помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> по вопросам внешней политики <a href="http://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank" data-auto="true">Хикмет Гаджиев</a>.Ранее пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян заявила, что Су-25 ВВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> сбил турецкий <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a>.Конфликт в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из Советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом, с 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.В конце минувшей недели обстановка накалилась: <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> обвинили друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.

Nikolai Veller "2 самолёта сами врезались в гору ..." Ничего не напоминает? Это как Навальный "сам себя отравил ". Из той же серии сказок . 22

Джейхун Тахиров Замешаны турки или нет, это касается только Турции и Азербайджана. За 30 лет, Россия, Франция и США не захотели решить проблему мирным путём , каждая из этих стран ждала выгодного для себя варианта и момента решения вопроса... Не дождались. Будем решать сами! Самолеты врезались или были сбиты, не имеет значения. Главное то, что они уничтожены на суверенной территории Азербайджана ! 12

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азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хикмет гаджиев, f-16, су-25, азербайджан, армения, в мире