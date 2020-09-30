https://ria.ru/20200930/obschestvo-1578007165.html

В Совфеде предложат увеличить число лесников

При обсуждении проекта федерального бюджета на 2021 год в Совете Федерации комитет по аграрной политике и природопользованию будет предлагать почти вдвое... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T15:43

2020-09-30T15:43

2020-09-30T16:04

алексей майоров

совет федерации рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> При обсуждении проекта федерального бюджета на 2021 год в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> комитет по аграрной политике и природопользованию будет предлагать почти вдвое увеличить количество лесников, с повышением оплаты их труда до уровня среднего по региону, заявил РИА Новости в среду глава комитета <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Majjorov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Майоров</a>."Сейчас у нас порядка 22 тысяч лесников, при этом потребность лесной отрасли составляет 40 тысяч", - сказал парламентарий.Он также отметил, что в большинстве случаев оплата труда лесника не достигает даже 25 тысяч рублей в месяц. "В ходе слушаний по бюджету 5 октября мы будем предлагать увеличить количество лесников до 40 тысяч, с установлением оплаты их труда средней по региону", - сказал законодатель.Он также отметил, что инспектор по охране леса должен иметь соцпакет. "Многие работники имеют социальную поддержку, включая социальную страховку", - привел пример Майоров.Майоров полагает, что после поручения президента правительство разработает "дорожную карту" по реализации инициатив главы государства.Среди мер, предлагаемых президентом, Майоров выделил предложения о создании должности федерального инспектора по лесу."Такая инициатива может быть связана с тем, что недостаточно хорошо выстроены согласования между ведомствами. Кроме того, пока лес растет, за него отвечает <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a>, а когда его срубили - уже <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a>", - отметил он.По мнению законодателя, за все эти функции должна отвечать одна служба.

https://ria.ru/20200930/drevesina-1578002888.html

https://ria.ru/20200930/gospodderzhka-1577984422.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей майоров, совет федерации рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество