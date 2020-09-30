В Совфеде призвали третьи страны не вмешиваться в конфликт в Карабахе
18:18 30.09.2020 (обновлено: 18:25 30.09.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкДым от пожара, возникшего в результате обстрела в Мартакертском районе Нагорного Карабаха
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Третьи страны, вмешивающиеся в конфликт в Нагорном Карабахе на стороне одного из государств, оказывают медвежью услугу, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Те страны, которые вмешиваются на стороне одного из государств в этот военный конфликт, подогревая его, отправляя на подмогу национальной армии свои воинские контингенты, или собираются это сделать, оказывают кому-то медвежью услугу. Ни к какому позитивному результату такое развитие событий не приведёт", - заявил он журналистам.
Как отметил глава комитета, для мирного разрешения конфликта в Нагорном Карабахе нужны политическая воля руководства обеих стран и "мощные" геополитические посредники.
Необходимо прекратить кровопролитие. Сейчас весь мир, не только закавказский регион, находится в сложных экономических, политических, эпидемиологических условиях. В текущей ситуации важно объединять усилия по максимуму для противостояния общим угрозам, а не сводить старые счёты и не бередить давние раны.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.