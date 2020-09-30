https://ria.ru/20200930/karabakh-1578018032.html

В Совфеде призвали третьи страны не вмешиваться в конфликт в Карабахе

Третьи страны, вмешивающиеся в конфликт в Нагорном Карабахе на стороне одного из государств, оказывают медвежью услугу, заявил глава комитета Совета Федерации... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T18:18

2020-09-30T18:18

2020-09-30T18:25

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

виктор бондарев

совет федерации рф

азербайджан

армения

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Третьи страны, вмешивающиеся в конфликт в Нагорном Карабахе на стороне одного из государств, оказывают медвежью услугу, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Bondarev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бондарев</a>."Те страны, которые вмешиваются на стороне одного из государств в этот военный конфликт, подогревая его, отправляя на подмогу национальной армии свои воинские контингенты, или собираются это сделать, оказывают кому-то медвежью услугу. Ни к какому позитивному результату такое развитие событий не приведёт", - заявил он журналистам.Как отметил глава комитета, для мирного разрешения конфликта в Нагорном Карабахе нужны политическая воля руководства обеих стран и "мощные" геополитические посредники.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/aliev-1578012017.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/karabakh-1578006784.html

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азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор бондарев, совет федерации рф, азербайджан, армения, безопасность, в мире