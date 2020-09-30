https://ria.ru/20200930/karabakh-1578017649.html

В Совфеде заявили, что Россия не берет на себя роль арбитра в Карабахе

Россия не берет на себя роль арбитра в Нагорном Карабахе, но готова содействовать политическому диалогу, заявил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T18:12

2020-09-30T18:12

2020-09-30T18:15

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

виктор бондарев

нагорный карабах

совет федерации рф

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.</strong> Россия не берет на себя роль арбитра в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>, но готова содействовать политическому диалогу, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности <a href="https://ria.ru/person_Viktor_Bondarev" target="_blank">Виктор Бондарев</a>.Бондарев подчеркнул также, что у России и с Азербайджаном, и с Арменией добрососедские отношения, многосторонние конструктивные каналы сотрудничества и исторически сложившаяся межнациональная дружба.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html

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россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор бондарев, нагорный карабах, совет федерации рф, азербайджан, армения, в мире