В Совфеде заявили, что Россия не берет на себя роль арбитра в Карабахе
18:12 30.09.2020 (обновлено: 18:15 30.09.2020)
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия не берет на себя роль арбитра в Нагорном Карабахе, но готова содействовать политическому диалогу, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Говорить, кто прав, кто виноват в нынешнем обострении сложно. У каждой стороны своя правда. Мы не берем на себя роль арбитра, но всегда готовы содействовать политическому диалогу в интересах стабильности в регионе и сохранения жизней людей. Наша позиция в принципе неизменна: мы всегда выступаем против агрессии, осуждаем тех, кто ее начинает, ратуем за поиск компромисса", - сказал он журналистам.
Бондарев подчеркнул также, что у России и с Азербайджаном, и с Арменией добрососедские отношения, многосторонние конструктивные каналы сотрудничества и исторически сложившаяся межнациональная дружба.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.