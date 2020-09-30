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Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2020 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 30.09.2020
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армейские международные игры — 2020
денис ходыкин
дарья павлюченко
москва-река
парк "патриот"
международный фестиваль фейерверков
полигон "раевский"
транссибирская магистраль
день знаний
нагорный карабах
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
нагорный карабах
ялта
москва
красноярский край
калифорния
архангельск
обь
лондон
греция
краснодарский край
алтайский край
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армейские международные игры — 2020, денис ходыкин , дарья павлюченко, москва-река, парк "патриот", международный фестиваль фейерверков, полигон "раевский", транссибирская магистраль, день знаний, нагорный карабах, александр лукашенко, венецианский кинофестиваль, джулиан ассанж, владимир путин, ялта, москва, красноярский край, калифорния, архангельск, обь, лондон, греция, краснодарский край, алтайский край, сша, красноярск, мадрид, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", фото, фигурное катание, фото

Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2020 года

11:00 30.09.2020 (обновлено: 18:33 30.09.2020)
 
Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Девушки фотографируют участников парусной регаты на озере Абрау в Краснодарском крае.

Девушки фотографируют участников парусной регаты четвертого этапа Кубка класса mX700 на озере Абрау в Краснодарском крае
1 из 35

Девушки фотографируют участников парусной регаты на озере Абрау в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Григорий Сысоев

Реконструкторы воссоздают жизнь Москвы XVI-XVII веков в парке "Коломенское" в 873-ю годовщину основания города.

Реконструкторы воссоздают жизнь Москвы XVI-XVII веков в парке Коломенское
2 из 35

Реконструкторы воссоздают жизнь Москвы XVI-XVII веков в парке "Коломенское" в 873-ю годовщину основания города.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Нил Уотерс / Перейти в фотобанк

Пожарные тушат лесной пожар в Калифорнии, охвативший более двух тысяч гектаров леса.

Пожарные во время тушения лесного пожара в штате Калифорния
3 из 35

Пожарные тушат лесной пожар в Калифорнии, охвативший более двух тысяч гектаров леса.

© РИА Новости / Нил Уотерс
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© РИА Новости / Александр Вильф

Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин исполняют короткую программу на контрольных прокатах в Москве.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают с короткой программой в парном катании на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Москве
4 из 35

Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин исполняют короткую программу на контрольных прокатах в Москве.

© РИА Новости / Александр Вильф
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин выступает с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций
5 из 35

Владимир Путин выступает с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Девушки у автомобиля ВАЗ-21011 перед стартом ежегодной гонки уникальных машин советской эпохи "ГУМ-Авторалли — 2020" на Красной площади.

Девушки у автомобиля ВАЗ-21011 перед стартом ежегодного авторалли уникальных машин советской эпохи ГУМ-Авторалли — 2020 на Красной площади в Москве
6 из 35

Девушки у автомобиля ВАЗ-21011 перед стартом ежегодной гонки уникальных машин советской эпохи "ГУМ-Авторалли — 2020" на Красной площади.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДети купаются на Массандровском пляже в Ялте.
Дети купаются на Массандровском пляже в Ялте
7 из 35
Дети купаются на Массандровском пляже в Ялте.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТанки Т-72 во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Раевский" в Новороссийске.
Танки Т-72 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Раевский в Новороссийске
8 из 35
Танки Т-72 во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Раевский" в Новороссийске.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Пчеловод Петро Голобурдо держит соты из улья на пасеке в Красноярском крае.

Пчеловод Петро Голобурдо держит соты из улья на пасеке в окрестностях посёлка Вольный Балахтинского района Красноярского края
9 из 35

Пчеловод Петро Голобурдо держит соты из улья на пасеке в Красноярском крае.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Уборка урожая на поле в фермерском хозяйстве 83-летнего механизатора Владимира Филипповича Чернышова в Алтайском крае.

Поле во время уборки урожая на фермерском хозяйстве Владимира Филипповича Чернышова вблизи села Шалап в Целинном районе Алтайского края
10 из 35

Уборка урожая на поле в фермерском хозяйстве 83-летнего механизатора Владимира Филипповича Чернышова в Алтайском крае.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Ученики Юрт-Акбалыкской основной средней школы в Новосибирской области перед праздничной линейкой 1 сентября.

Ученики Юрт-Акбалыкской основной средней школы в Новосибирской области перед праздничной линейкой 1 сентября
11 из 35

Ученики Юрт-Акбалыкской основной средней школы в Новосибирской области перед праздничной линейкой 1 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКотенок в переноске на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках.
Котенок в переноске на выставке КоШарики Шоу в Сокольниках
12 из 35
Котенок в переноске на выставке "КоШарики Шоу" в Сокольниках.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
13 из 35

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске.

© РИА Новости / БелТА
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Участница несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и милиция в Минске.

Участница несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на улице в Минске
14 из 35

Участница несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и милиция в Минске.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанк

Митингующие в американском городе Луисвилле.

Участники акции протеста в американском Луисвилле
15 из 35

Митингующие в американском городе Луисвилле.

© Sputnik / Артур Габдрахманов
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© РИА Новости / Максим Блинов

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в подмосковном парке "Патриот".

Люди фотографируют на мобильные телефоны салют на международном фестивале фейерверков Ростех, который проходит на территории парка Патриот.
16 из 35

Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в подмосковном парке "Патриот".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Участники Московского марафона — 2020 на дистанции.

Участники на дистанции Московского марафона — 2020 на территории международного делового центра Москва-Сити
17 из 35

Участники Московского марафона — 2020 на дистанции.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне, где проходят слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks в США.

Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне
18 из 35

Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне, где проходят слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks в США.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка катается на вейкборде на Москве-реке в Строгино.
Девушка катается на вейкборде на Москве-реке в Строгино
19 из 35
Девушка катается на вейкборде на Москве-реке в Строгино.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКвадроцикл едет по дороге в восточно-сибирской тайге недалеко от Красноярска.
Квадроцикл едет по дороге в восточно-сибирской тайге недалеко от Красноярска
20 из 35
Квадроцикл едет по дороге в восточно-сибирской тайге недалеко от Красноярска.
© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк

Участница антиправительственной акции в Мадриде.

Участница антиправительственной акции в Мадриде
21 из 35

Участница антиправительственной акции в Мадриде.

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБуксиры в рыбном порту Архангельска.
Буксиры в рыбном порту Архангельска
22 из 35
Буксиры в рыбном порту Архангельска.
© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности выступает на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в парке "Патриот".

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
23 из 35

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности выступает на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в парке "Патриот".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанк

Мигранты в сгоревшем лагере для беженцев Мориа в Греции.

Мигранты на территории сгоревшего лагеря для мигрантов Мориа в Греции. На острове Лесбос сгорел крупнейший в Греции центр приема и идентификации мигрантов и беженцев Мориа. В Мориа находятся 12,8 тысячи человек. Причиной мог стать поджог. Пожар произошёл вскоре после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом в лагере.
24 из 35

Мигранты в сгоревшем лагере для беженцев Мориа в Греции.

© РИА Новости / Костис Нтантамис
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Девушка фотографируется с северным оленем в Центре арктического туризма в Ненецком автономном округе.

Девушка фотографируется с северным оленем на территории Центра арктического туризма в Ненецком автономном округе
25 из 35

Девушка фотографируется с северным оленем в Центре арктического туризма в Ненецком автономном округе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Местный житель показывает комнату пострадавшего от обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Местный житель показывает комнату пострадавшего после обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
26 из 35

Местный житель показывает комнату пострадавшего от обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Девушка на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Крыму.

Девушка на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым
27 из 35

Девушка на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Московские байкеры закрывают сезон осенним мотофестивалем.

Участники осеннего мотофестиваля во время мотопробега в Москве
28 из 35

Московские байкеры закрывают сезон осенним мотофестивалем.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Военнослужащие — участники конкурса "Отличники войсковой разведки 2020", проводимого во время Международных армейских игр.

АрМИ-2020. Конкурс Отличники войсковой разведки
29 из 35

Военнослужащие — участники конкурса "Отличники войсковой разведки 2020", проводимого во время Международных армейских игр.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев

Железнодорожный мост через Обь, по которому проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.

Железнодорожный мост через реку Обь, по которому проходит Транссибирская железнодорожная магистраль
30 из 35

Железнодорожный мост через Обь, по которому проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанк

Итальянская модель и актриса Эрика Аурора на открытии 77-го Венецианского международного кинофестиваля.

Итальянская модель, актриса Эрика Аурора на красной дорожке премьеры фильма Фамильный узел в рамках церемонии открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля
31 из 35

Итальянская модель и актриса Эрика Аурора на открытии 77-го Венецианского международного кинофестиваля.

© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Участники парусной регаты Кубка класса mX700 на озере Абрау в Краснодарском крае. Яхты mX700 — новая разработка российской компании Mobile Group.

Участники соревнований во время парусной регаты четвертого этапа Кубка класса mX700 на озере Абрау в Краснодарском крае
32 из 35

Участники парусной регаты Кубка класса mX700 на озере Абрау в Краснодарском крае. Яхты mX700 — новая разработка российской компании Mobile Group.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфициантки в ресторане здания Северного речного вокзала в Москве.
Официантки в ресторане здания Северного речного вокзала в Москве
33 из 35
Официантки в ресторане здания Северного речного вокзала в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка с собакой в сквере в центре Новосибирска.
Девушка с собакой в сквере в центре Новосибирска
34 из 35
Девушка с собакой в сквере в центре Новосибирска.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Посетительница арт-пикника "Люди моря" в Ялте.

Арт-пикник Люди моря в Ялте
35 из 35

Посетительница арт-пикника "Люди моря" в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Армейские международные игры — 2020Денис ХодыкинДарья ПавлюченкоМосква-рекапарк "Патриот"Международный фестиваль фейерверковПолигон "Раевский"Транссибирская магистральДень знанийНагорный КарабахАлександр ЛукашенкоВенецианский кинофестивальДжулиан АссанжВладимир ПутинЯлтаМоскваКрасноярский крайКалифорнияАрхангельскОбьЛондонГрецияКраснодарский крайАлтайский крайСШАКрасноярскМадридМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"ФотоФигурное катание
 
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