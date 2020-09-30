Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2020 года
Девушки фотографируют участников парусной регаты на озере Абрау в Краснодарском крае.
Девушки фотографируют участников парусной регаты на озере Абрау в Краснодарском крае.
Реконструкторы воссоздают жизнь Москвы XVI-XVII веков в парке "Коломенское" в 873-ю годовщину основания города.
Реконструкторы воссоздают жизнь Москвы XVI-XVII веков в парке "Коломенское" в 873-ю годовщину основания города.
Пожарные тушат лесной пожар в Калифорнии, охвативший более двух тысяч гектаров леса.
Пожарные тушат лесной пожар в Калифорнии, охвативший более двух тысяч гектаров леса.
Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин исполняют короткую программу на контрольных прокатах в Москве.
Фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин исполняют короткую программу на контрольных прокатах в Москве.
Владимир Путин выступает с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Владимир Путин выступает с видеообращением на 75-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Девушки у автомобиля ВАЗ-21011 перед стартом ежегодной гонки уникальных машин советской эпохи "ГУМ-Авторалли — 2020" на Красной площади.
Девушки у автомобиля ВАЗ-21011 перед стартом ежегодной гонки уникальных машин советской эпохи "ГУМ-Авторалли — 2020" на Красной площади.
Пчеловод Петро Голобурдо держит соты из улья на пасеке в Красноярском крае.
Пчеловод Петро Голобурдо держит соты из улья на пасеке в Красноярском крае.
Уборка урожая на поле в фермерском хозяйстве 83-летнего механизатора Владимира Филипповича Чернышова в Алтайском крае.
Уборка урожая на поле в фермерском хозяйстве 83-летнего механизатора Владимира Филипповича Чернышова в Алтайском крае.
Ученики Юрт-Акбалыкской основной средней школы в Новосибирской области перед праздничной линейкой 1 сентября.
Ученики Юрт-Акбалыкской основной средней школы в Новосибирской области перед праздничной линейкой 1 сентября.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске.
Участница несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и милиция в Минске.
Участница несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и милиция в Минске.
Митингующие в американском городе Луисвилле.
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в подмосковном парке "Патриот".
Салют на международном фестивале фейерверков "Ростех" в подмосковном парке "Патриот".
Участники Московского марафона — 2020 на дистанции.
Участники Московского марафона — 2020 на дистанции.
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне, где проходят слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks в США.
Сторонники Джулиана Ассанжа у здания центрального уголовного суда (Олд-Бейли) в Лондоне, где проходят слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks в США.
Участница антиправительственной акции в Мадриде.
Участница антиправительственной акции в Мадриде.
Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности выступает на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в парке "Патриот".
Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности выступает на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в парке "Патриот".
Мигранты в сгоревшем лагере для беженцев Мориа в Греции.
Мигранты в сгоревшем лагере для беженцев Мориа в Греции.
Девушка фотографируется с северным оленем в Центре арктического туризма в Ненецком автономном округе.
Девушка фотографируется с северным оленем в Центре арктического туризма в Ненецком автономном округе.
Местный житель показывает комнату пострадавшего от обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Местный житель показывает комнату пострадавшего от обстрелов дома в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Девушка на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Крыму.
Девушка на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Крыму.
Московские байкеры закрывают сезон осенним мотофестивалем.
Московские байкеры закрывают сезон осенним мотофестивалем.
Военнослужащие — участники конкурса "Отличники войсковой разведки 2020", проводимого во время Международных армейских игр.
Военнослужащие — участники конкурса "Отличники войсковой разведки 2020", проводимого во время Международных армейских игр.
Железнодорожный мост через Обь, по которому проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.
Железнодорожный мост через Обь, по которому проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.
Итальянская модель и актриса Эрика Аурора на открытии 77-го Венецианского международного кинофестиваля.
Итальянская модель и актриса Эрика Аурора на открытии 77-го Венецианского международного кинофестиваля.
Участники парусной регаты Кубка класса mX700 на озере Абрау в Краснодарском крае. Яхты mX700 — новая разработка российской компании Mobile Group.
Участники парусной регаты Кубка класса mX700 на озере Абрау в Краснодарском крае. Яхты mX700 — новая разработка российской компании Mobile Group.
Посетительница арт-пикника "Люди моря" в Ялте.
Посетительница арт-пикника "Люди моря" в Ялте.