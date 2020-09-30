Алиев заявил, что азербайджанская армия не нуждается в помощи извне

<strong>БАКУ, 30 сен – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что азербайджанская армия укомплектована и в помощи извне не нуждается, и назвал бои в Нагорном Карабахе "моментом истины".Алиев встретился в среду с раненными в Карабахе военнослужащими в Центральном клиническом госпитале в Баку. Его выступление транслировали местные телеканалы."У меня одно слово: мы на верном пути, бои проводятся на территории Азербайджана. Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность, на что имеет полное право. Я уверен, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, в обществе есть подъем, в армии есть подъем. Мне пишут письма, в том числе из других стран, особенно из братской Турции, предлагают помощь для армии. Наша армия укомплектована, не нуждается в помощи извне", - сказал президент Азербайджана.По его словам, нынешние бои являются "моментом истины" для азербайджанского народа. "Мы видим, кто есть кто. Мы видим, что некоторые стороны, которые в разное время делали заявление, не держат своего слова. На словах одно, в действиях – другое. Турция, Пакистан, Афганистан однозначно поддержали Азербайджан... Это момент истины для меня, для народа", - заявил Алиев.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.
БАКУ, 30 сен – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия укомплектована и в помощи извне не нуждается, и назвал бои в Нагорном Карабахе "моментом истины".
Алиев встретился в среду с раненными в Карабахе военнослужащими в Центральном клиническом госпитале в Баку. Его выступление транслировали местные телеканалы.
"У меня одно слово: мы на верном пути, бои проводятся на территории Азербайджана. Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность, на что имеет полное право. Я уверен, что Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, в обществе есть подъем, в армии есть подъем. Мне пишут письма, в том числе из других стран, особенно из братской Турции, предлагают помощь для армии. Наша армия укомплектована, не нуждается в помощи извне", - сказал президент Азербайджана.
По его словам, нынешние бои являются "моментом истины" для азербайджанского народа. "Мы видим, кто есть кто. Мы видим, что некоторые стороны, которые в разное время делали заявление, не держат своего слова. На словах одно, в действиях – другое. Турция, Пакистан, Афганистан однозначно поддержали Азербайджан... Это момент истины для меня, для народа", - заявил Алиев.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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