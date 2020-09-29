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Кравцов рассказал о выплатах учителям за классное руководство
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что выплаты учителям за классное руководство идут без сбоев. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:11
2020-09-29T16:11
2020-09-29T16:13
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> заявил, что выплаты учителям за классное руководство идут без сбоев."Ваше поручение по выплатам за классное руководство с 1 сентября реализуется без сбоев, необходимые средства уже начислены", - сказал он на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами кабмина.По его словам все классные руководители, более 800 тысяч человек, получат деньги за сентябрь до Дня учителя, который отмечается 5 октября.
https://ria.ru/20200929/maski-1577951180.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, россия, сергей кравцов, владимир путин, общество