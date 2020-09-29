https://ria.ru/20200929/vyplaty-1577952575.html

Кравцов рассказал о выплатах учителям за классное руководство

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что выплаты учителям за классное руководство идут без сбоев. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T16:11

2020-09-29T16:11

2020-09-29T16:13

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владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> заявил, что выплаты учителям за классное руководство идут без сбоев."Ваше поручение по выплатам за классное руководство с 1 сентября реализуется без сбоев, необходимые средства уже начислены", - сказал он на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами кабмина.По его словам все классные руководители, более 800 тысяч человек, получат деньги за сентябрь до Дня учителя, который отмечается 5 октября.

https://ria.ru/20200929/maski-1577951180.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, сергей кравцов, владимир путин, общество