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Кравцов рассказал о выплатах учителям за классное руководство
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что выплаты учителям за классное руководство идут без сбоев. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T16:11
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сн_образование
россия
сергей кравцов
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> заявил, что выплаты учителям за классное руководство идут без сбоев."Ваше поручение по выплатам за классное руководство с 1 сентября реализуется без сбоев, необходимые средства уже начислены", - сказал он на совещании президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами кабмина.По его словам все классные руководители, более 800 тысяч человек, получат деньги за сентябрь до Дня учителя, который отмечается 5 октября.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, сергей кравцов, владимир путин, общество

Кравцов рассказал о выплатах учителям за классное руководство

16:11 29.09.2020 (обновлено: 16:13 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что выплаты учителям за классное руководство идут без сбоев.
"Ваше поручение по выплатам за классное руководство с 1 сентября реализуется без сбоев, необходимые средства уже начислены", - сказал он на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
По его словам все классные руководители, более 800 тысяч человек, получат деньги за сентябрь до Дня учителя, который отмечается 5 октября.
Учительница перед началом единого государственного экзамена в многопрофильной гимназии №12 в Чите - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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