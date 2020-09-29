https://ria.ru/20200929/serdtse-1577876116.html

Всемирный день сердца

Ежегодно 29 сентября в мире отмечается Всемирный день сердца (World Heart Day). Он проводится с 2000 года по инициативе Всемирной федерации сердца (World Heart... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T00:39

2020-09-29T00:39

2020-09-29T00:39

россия

всемирный день сердца

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577877241_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_1c6c940930ad19f766a95f2fe95f376b.jpg

Ежегодно 29 сентября в мире отмечается <a href="https://www.world-heart-federation.org/world-heart-day/about-whd/" target="_blank">Всемирный день сердца</a> (World Heart Day). Он <a href="http://www.myheart.org.sg/article/community-education/national-heart-week--world-heart-day/about/111" target="_blank">проводится</a> с 2000 года по инициативе Всемирной федерации сердца (World Heart Federation, WHF) с целью повышения информированности общественности об опасности сердечно-сосудистых заболеваний. Идея этого ежегодного <a href="https://www.britannica.com/topic/World-Heart-Day" target="_blank">мероприятия</a> была задумана Антони Байес де Луна, президентом WHF с 1997 по 1999 год. Первоначально (до 2011 года) <a href="https://ria.ru/event_Vsemirnyjj_den_serdca" target="_blank">Всемирный день сердца</a> отмечался в последнее воскресенье сентября. В России этот день и следующая за ним неделя <a href="http://www.scardio.ru/news/nauchnomedicinskie_novosti/deviz_vsemirnogo_dnya_serdca_kotoryy_v_etom_godu_proydet_29_sentyabrya__odin_mir_odin_dom_odno_serdce/" target="_blank">называются</a> Российской национальной неделей здорового сердца. <a href="https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)" target="_blank">Сердечно-сосудистые заболевания</a> (ССЗ) представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят: ишемическая болезнь сердца (болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу); болезнь сосудов головного мозга; болезнь периферических артерий; ревмокардит (поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов в результате ревматической атаки, вызываемой стрептококковыми бактериями); врожденный порок сердца (существующие с рождения деформации строения сердца); тромбоз глубоких вен и эмболия легких (образование в ножных венах сгустков крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким). Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и происходят, главным образом, в результате закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или мозгу. По <a href="https://www.who.int/cardiovascular_diseases/ru/" target="_blank">данным</a> Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире, ежегодно они убивают 17,5 миллиона человек. При этом более 75% случаев смерти происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. В настоящее время во многих странах технологии лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний <a href="https://ria.ru/20180723/1525103858.html" target="_blank">вышли на высокий уровень</a>: теперь люди, перенесшие эти "сосудистые катастрофы", смогут прожить достаточно долго. Однако это происходит не во всех государствах мира, поэтому смертность от этих заболеваний остается очень высокой. В ближайшее время ситуация вряд ли изменится. ВОЗ <a href="https://ria.ru/20190929/1559246001.html" target="_blank">прогнозирует</a>, что в 2030 году от сердечно-сосудистых заболеваний умрет около 23,6 миллиона человек. В России <a href="https://ria.ru/20200303/1567975370.html" target="_blank">смертность</a> от сердечно-сосудистых заболеваний – 47%. В группе риска <a href="https://sn.ria.ru/20180209/1514228558.html" target="_blank">находятся</a> не только пожилые люди, но и мужчины от 35 лет, а также женщины, у которых наступила менопауза. Самым распространенным сердечно-сосудистым <a href="https://sn.ria.ru/20180514/1520288418.html" target="_blank">заболеванием</a> в России является артериальная гипертония. Ею страдает практически каждый второй взрослый россиянин – более 40% взрослых людей в России, в частности, более 45% мужчин и 42% женщин. На второй позиции по <a href="https://cyberleninka.ru/article/n/patologicheskaya-anatomiya-tserebrovaskulyarnoy-bolezni-strategii-stimulyatsii-neyrogeneza" target="_blank">распространенности</a> идет ишемическая болезнь сердца, на третьем месте – цереброваскулярные заболевания (группа заболеваний головного мозга, обусловленных патологическими изменениями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения). По <a href="https://ria.ru/20170922/1505311788.html" target="_blank">статистике</a> сердечно-сосудистыми заболеваниями болеет примерно одинаковое число мужчин и женщин, но умирает от них больше женщин, чем мужчин. При этом мужчины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний на 10 лет раньше, чем женщины. Поэтому для мужчин самый опасный возраст – это 50-60 лет, тогда как для женщин это возраст 65-75 лет. Важным фактором риска является генетическая предрасположенность, которая присутствует у человека, если среди его родственников первой линии (мать, отец, брат, сестра) случались сердечно-сосудистые осложнения в возрасте до 55 лет у мужчин и до 65 лет у женщин. Следующие факторы риска – нездоровое питание, употребление алкоголя, курение и любые другие формы потребления табака, в том числе курение трубки, кальяна. Также к факторам риска образования сердечно-сосудистых заболеваний относится группа психосоциальных факторов – острые стрессы, вялотекущие стрессовые состояния, тревожные и депрессивные состояния. Далее следует низкая физическая активность, которая очень тесно связана с избыточной массой тела, ожирением.По данным ученых, для того чтобы продлить жизнь и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, человеку необходимо быть физически активным 150 минут в неделю. При этом не обязательно ходить в тренажерный зал, бассейн или вставать на беговую дорожку: достаточно пройтись пешком до работы или сделать дома уборку. Кроме того, риск возникновения инсульта или инфаркта почти на половину <a href="https://ria.ru/20190918/1558812413.html" target="_blank">снижает</a> непродолжительный дневной сон один-два раза в неделю. Согласно <a href="https://www.who.int/features/qa/27/ru/" target="_blank">информации</a> ВОЗ, для профилактики инфаркта или инсульта необходимо иметь сбалансированный рацион питания. Специалисты <a href="https://rsport.ria.ru/20200629/1573621264.html" target="_blank">рекомендуют</a> употреблять в пищу нежирные сорта рыбы (не реже двух раз в неделю), 300-400 граммов овощей и фруктов в сутки, а также 0,5 литра кисломолочной продукции. Красное мясо желательно есть не более одного раза в неделю. Полностью следует исключить сладкие газированные напитки, пакетированные соки, алкоголь, хлебобулочные изделия, сладости, копченую и соленую пищу, чипсы и жареные продукты. Рекомендуется отдавать предпочтения вареной, тушеной и запеченной пище. Кроме того, ВОЗ рекомендует регулярно заниматься спортом и проводить проверку развития заболеваний, а также воздержаться от употребления алкоголя и табака.Во Всемирный день сердца проводятся тематические семинары и конференции, "круглые столы", выступления кардиологов и терапевтов.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, всемирный день сердца, справки