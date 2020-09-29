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https://ria.ru/20200929/royals-1577930719.html
Принц Гарри и Меган Маркл не намерены становиться героями реалити-шоу
Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл опровергли слухи о том, что станут героями реалити-шоу стриминговой платформы Netflix, сообщает телеканал Sky... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T11:02
2020-09-29T11:02
культура
новости культуры
меган маркл
знаменитости
принц гарри
netflix
калифорния
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл опровергли слухи о том, что станут героями реалити-шоу стриминговой платформы Netflix, <a href="https://news.sky.com/story/harry-and-meghan-deny-netflix-reality-show-reports-12084401" target="_blank">сообщает</a> телеканал Sky News.Ранее издание The Sun <a href="https://www.thesun.co.uk/news/12784896/prince-harry-meghan-markle-netflix-reality-series/" target="_blank">сообщило</a>, что супруги согласились стать героями реалити-шоу Netflix. По словам источника газеты, Маркл хочет, чтобы мир увидел ее "настоящую жизнь". Сообщалось, что за жизнью принца и его жены будут следить в течение трех месяцев, однако пока неизвестно, будут ли съемки проходить в их особняке в калифорнийском городе Монтесито.Как отмечает Sky News, представитель пары опроверг планы по созданию платформой Netflix данного реалити-шоу. Он подчеркнул, что в настоящий момент ведется совместная работа лишь над двумя проектами - документальным и анимационным сериалами.Ранее <a href="https://ria.ru/20200903/kontrakt-1576649135.html" target="_blank">сообщалось</a>, что принц Гарри и Меган, проживающие в Калифорнии, подписали многолетний контракт с компанией Netflix. Предполагалось, что она будет платить продюсерской компании Гарри и Меган (недавно созданной и еще не получившей названия) за производство документальных и художественных фильмов, телешоу и передач для детей.В начале января герцог и герцогиня Сассекские неожиданно объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Они также пообещали компенсировать налогоплательщикам значительные расходы на ремонт коттеджа Фрогмор, предоставленного им королевой. Это заявление, сделанное на странице герцога и герцогини в Instagram, произвело эффект разорвавшейся бомбы. С весны этого года принц Гарри и Меган перестали выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не именуются более "Их Королевские Высочества". Сначала семья поселилась в Канаде, а потом перебралась в США.
https://ria.ru/20200924/markl-1577704423.html
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новости культуры, меган маркл, знаменитости, принц гарри, netflix, калифорния

Принц Гарри и Меган Маркл не намерены становиться героями реалити-шоу

11:02 29.09.2020
 
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПринц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл опровергли слухи о том, что станут героями реалити-шоу стриминговой платформы Netflix, сообщает телеканал Sky News.
Ранее издание The Sun сообщило, что супруги согласились стать героями реалити-шоу Netflix. По словам источника газеты, Маркл хочет, чтобы мир увидел ее "настоящую жизнь". Сообщалось, что за жизнью принца и его жены будут следить в течение трех месяцев, однако пока неизвестно, будут ли съемки проходить в их особняке в калифорнийском городе Монтесито.
Как отмечает Sky News, представитель пары опроверг планы по созданию платформой Netflix данного реалити-шоу. Он подчеркнул, что в настоящий момент ведется совместная работа лишь над двумя проектами - документальным и анимационным сериалами.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган, проживающие в Калифорнии, подписали многолетний контракт с компанией Netflix. Предполагалось, что она будет платить продюсерской компании Гарри и Меган (недавно созданной и еще не получившей названия) за производство документальных и художественных фильмов, телешоу и передач для детей.
В начале января герцог и герцогиня Сассекские неожиданно объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Они также пообещали компенсировать налогоплательщикам значительные расходы на ремонт коттеджа Фрогмор, предоставленного им королевой. Это заявление, сделанное на странице герцога и герцогини в Instagram, произвело эффект разорвавшейся бомбы. С весны этого года принц Гарри и Меган перестали выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не именуются более "Их Королевские Высочества". Сначала семья поселилась в Канаде, а потом перебралась в США.
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