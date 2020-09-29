Принц Гарри и Меган Маркл не намерены становиться героями реалити-шоу
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПринц Гарри и Меган Маркл
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл опровергли слухи о том, что станут героями реалити-шоу стриминговой платформы Netflix, сообщает телеканал Sky News.
Ранее издание The Sun сообщило, что супруги согласились стать героями реалити-шоу Netflix. По словам источника газеты, Маркл хочет, чтобы мир увидел ее "настоящую жизнь". Сообщалось, что за жизнью принца и его жены будут следить в течение трех месяцев, однако пока неизвестно, будут ли съемки проходить в их особняке в калифорнийском городе Монтесито.
Как отмечает Sky News, представитель пары опроверг планы по созданию платформой Netflix данного реалити-шоу. Он подчеркнул, что в настоящий момент ведется совместная работа лишь над двумя проектами - документальным и анимационным сериалами.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган, проживающие в Калифорнии, подписали многолетний контракт с компанией Netflix. Предполагалось, что она будет платить продюсерской компании Гарри и Меган (недавно созданной и еще не получившей названия) за производство документальных и художественных фильмов, телешоу и передач для детей.
В начале января герцог и герцогиня Сассекские неожиданно объявили, что хотят отказаться от финансовых привилегий, положенных им по статусу, зарабатывать самостоятельно и делить свое время между Великобританией и Северной Америкой. Они также пообещали компенсировать налогоплательщикам значительные расходы на ремонт коттеджа Фрогмор, предоставленного им королевой. Это заявление, сделанное на странице герцога и герцогини в Instagram, произвело эффект разорвавшейся бомбы. С весны этого года принц Гарри и Меган перестали выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не именуются более "Их Королевские Высочества". Сначала семья поселилась в Канаде, а потом перебралась в США.
24 сентября, 16:20КультураМеган Маркл неожиданно появилась на шоу талантов