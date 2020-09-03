https://ria.ru/20200903/kontrakt-1576649135.html

Принц Гарри и его супруга Меган подписали многолетний контракт с Netflix

Британский принц Гарри и его супруга Меган, проживающие в Калифорнии, подписали многолетний контракт с компанией Netflix, производителем фильмов и сериалов,... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T02:34

2020-09-03T02:34

2020-09-03T02:43

культура

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шоу-бизнес

меган маркл

принц гарри

netflix

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Британский принц Гарри и его супруга Меган, проживающие в Калифорнии, подписали многолетний контракт с компанией Netflix, производителем фильмов и сериалов, <a href="https://www.nytimes.com/2020/09/02/business/media/harry-meghan-netflix.html?action=click&module=News&pgtype=Homepage" target="_blank">пишет</a> газета New York Times.Предполагается, что Netflix будет платить продюсерской компании Гарри и Меган (недавно созданной и еще не получившей названия) за производство документальных и художественных фильмов, телешоу и передач для детей.Представитель Netflix отказался комментировать финансовые условия контракта.Компания Netflix основана в 1997 году в США. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более 190 странах мира. В настоящее время помимо предоставления контента Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.

https://ria.ru/20200813/1575684012.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, меган маркл, принц гарри, netflix