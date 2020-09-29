https://ria.ru/20200929/peregovory-1577967159.html
Алиев заявил, что Баку привержен переговорам по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку привержен переговорам по Нагорному Карабаху. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:25
2020-09-29T19:25
2020-09-29T19:25
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> привержен переговорам по <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорному Карабаху</a>."Мы привержены переговорам, но с армянской стороны видим совершенно противоположные действия", - сказал Алиев в эфире программы "60 минут" на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>."Азербайджан всегда проявлял конструктивность на переговорном треке, сопредседатели Минской группы это могут подтвердить. В том числе за последние два года я неоднократно, и на уровне других ответственных лиц мы заявляли, что привержены принципам урегулирования, которые выработаны годами. Более того, мы заявляли неоднократно, что мы привержены и формату переговоров", - добавил президент.
https://ria.ru/20200929/karabakh-1577946611.html
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нагорный карабах
баку
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире