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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577963920.html
Пашинян прокомментировал сообщения об ударе Турции по армянскому Су-25
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал сообщения о том, что турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС республики. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T18:30
2020-09-29T18:30
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
f-16
су-25
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
безопасность
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> прокомментировал сообщения о том, что турецкий истребитель <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank" data-auto="true">F-16</a> сбил <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a> ВВС республики. Глава государства обвинил <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> в расширении географии боевых действий на территорию Армении, отметив, что делается это при военной и политической поддержке <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>. "Армения и Арцах (НКР. — Прим. ред.) дадут адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность", — написал Пашинян в <a href="https://twitter.com/NikolPashinyan/status/1310928658073346048" target="_blank" rel="nofollow noopener">твиттере</a>. Как ранее сообщила официальный представитель армянского Минобороны Шушан Степанян, <a href="http://ria.ru/product_F-16/" target="_blank">F-16</a>, принадлежащий турецким Вооруженным силам, сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a>. Пилот погиб. Пресс-секретарь ведомства уточнила, что истребитель взлетел с азербайджанского аэродрома <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджа</a> и прикрывал удары по населенным пунктам и подразделениям армии Армении близ Вардениса, Мец Масрика, Сотка, которые наносили азербайджанские Су-25 и турецкие беспилотники "Байрактар".Турция и Азербайджан при этом отрицают, что нанесли удар по армянскому штурмовику. Ситуация в зоне конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> обострилась на днях. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями. В <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> утверждают, что первой огонь открыла армянская сторона, и называют свои действия контрнаступлением. В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a>, в свою очередь, заявляют о воздушных и ракетных обстрелах Карабаха азербайджанскими военными. По словам пресс-секретаря президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a> Ваграма Погосяна, от артобстрела пострадали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Он призвал население найти укрытие.В Армении ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане действует комендантский час. Там также ввели частичную мобилизацию.Россия призвала обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам. Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/priznanie-1577916148.html
https://ria.ru/20200929/agressiya-1577956521.html
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нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
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никол пашинян, f-16, су-25, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, безопасность, в мире

Пашинян прокомментировал сообщения об ударе Турции по армянскому Су-25

18:30 29.09.2020
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал сообщения о том, что турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС республики.
Глава государства обвинил Азербайджан в расширении географии боевых действий на территорию Армении, отметив, что делается это при военной и политической поддержке Турции.
"Армения и Арцах (НКР. — Прим. ред.) дадут адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность", — написал Пашинян в твиттере.
Как ранее сообщила официальный представитель армянского Минобороны Шушан Степанян, F-16, принадлежащий турецким Вооруженным силам, сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Пилот погиб. Пресс-секретарь ведомства уточнила, что истребитель взлетел с азербайджанского аэродрома Гянджа и прикрывал удары по населенным пунктам и подразделениям армии Армении близ Вардениса, Мец Масрика, Сотка, которые наносили азербайджанские Су-25 и турецкие беспилотники "Байрактар".
Турция и Азербайджан при этом отрицают, что нанесли удар по армянскому штурмовику.
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 21:48
Посол Армении в России назвал условия признания Нагорного Карабаха
Ситуация в зоне конфликта в Нагорном Карабахе обострилась на днях. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями. В Баку утверждают, что первой огонь открыла армянская сторона, и называют свои действия контрнаступлением. В Ереване, в свою очередь, заявляют о воздушных и ракетных обстрелах Карабаха азербайджанскими военными. По словам пресс-секретаря президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграма Погосяна, от артобстрела пострадали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население найти укрытие.
В Армении ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане действует комендантский час. Там также ввели частичную мобилизацию.
Россия призвала обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге в Едином информационном центре - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 16:52Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Армении обвинили Турцию в прямой агрессии
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянF-16Су-25Нагорно-Карабахская РеспубликаТурцияАзербайджанАрменияБезопасностьВ мире
 
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