Посол Азербайджана заявил, что Баку не привлекал турецких наемников
13:22 29.09.2020 (обновлено: 21:23 29.09.2020)
© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе
© Фото : Минобороны Азербайджана
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы назвал фейком информацию о том, что Баку привлекает наемников, в том числе турецких, в Нагорном Карабахе.
"Все эти разговоры, что там турецкие наемники - это фейк полностью, от и до. Наша армия не нуждается сегодня ни в наемниках, ни в каких дополнительных силах", - заявил посол Азербайджана в эфире радио "Комсомольская правда".
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.