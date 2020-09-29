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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/naemniki-1577940972.html
Посол Азербайджана заявил, что Баку не привлекал турецких наемников
Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы назвал фейком информацию о том, что Баку привлекает наемников, в том числе турецких, в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:22
2020-09-29T21:23
полад бюльбюль оглы
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
турция
баку
азербайджан
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Посол Азербайджана в РФ <a href="https://ria.ru/person_Polad_Bjulbjul_ogly" target="_blank">Полад Бюльбюль оглы</a> назвал фейком информацию о том, что Баку привлекает наемников, в том числе турецких, в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>.Минобороны <a href="https://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577910620.html
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армения
нагорный карабах
турция
баку
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полад бюльбюль оглы, армения, нагорный карабах, турция, баку, азербайджан, в мире

Посол Азербайджана заявил, что Баку не привлекал турецких наемников

13:22 29.09.2020 (обновлено: 21:23 29.09.2020)
 
© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы назвал фейком информацию о том, что Баку привлекает наемников, в том числе турецких, в Нагорном Карабахе.

"Все эти разговоры, что там турецкие наемники - это фейк полностью, от и до. Наша армия не нуждается сегодня ни в наемниках, ни в каких дополнительных силах", - заявил посол Азербайджана в эфире радио "Комсомольская правда".

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаПолад Бюльбюль оглыАрменияНагорный КарабахТурцияБакуАзербайджанВ мире
 
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