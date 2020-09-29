https://ria.ru/20200929/mirotvortsy-1577934832.html

Миронов допустил введение российских миротворцев в Карабах

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что после прекращения огня и разведения вооружений в Нагорный Карабах могут быть введены российские... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:01

2020-09-29T12:01

2020-09-29T12:01

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

сергей миронов

справедливая россия

нато

турция

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Лидер "Справедливой России" <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Mironov" target="_blank">Сергей Миронов</a> считает, что после прекращения огня и разведения вооружений в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорный Карабах</a> могут быть введены российские миротворцы."От себя добавлю, что, к сожалению, мы видим, что внешние силы - здесь легко можно догадаться, что это не какие-то абстрактные силы, а член НАТО Турция явно способствует развитию этого конфликта, застарелого конфликта… Я считаю, что, возможно, нужно будет прибегнуть после того, как стороны договорятся о прекращении огня и разведения вооруженных сил, возможно, к миротворческим силам со стороны Российской Федерации", - сказал политик журналистам.

https://ria.ru/20200929/merkel-1577933382.html

Арсений Новиков Пусть сам Миронов туда едет. 30

Петя Грин Предлагаю послать Миронова, Жириновского, Зюганова, Кудрина и Медведева 26

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россия

нагорный карабах

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, сергей миронов, справедливая россия, нато, турция, в мире