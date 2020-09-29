https://ria.ru/20200929/mirotvortsy-1577934832.html
Миронов допустил введение российских миротворцев в Карабах
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что после прекращения огня и разведения вооружений в Нагорный Карабах могут быть введены российские... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:01
2020-09-29T12:01
2020-09-29T12:01
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
сергей миронов
справедливая россия
нато
турция
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Лидер "Справедливой России" <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Mironov" target="_blank">Сергей Миронов</a> считает, что после прекращения огня и разведения вооружений в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорный Карабах</a> могут быть введены российские миротворцы."От себя добавлю, что, к сожалению, мы видим, что внешние силы - здесь легко можно догадаться, что это не какие-то абстрактные силы, а член НАТО Турция явно способствует развитию этого конфликта, застарелого конфликта… Я считаю, что, возможно, нужно будет прибегнуть после того, как стороны договорятся о прекращении огня и разведения вооруженных сил, возможно, к миротворческим силам со стороны Российской Федерации", - сказал политик журналистам.
https://ria.ru/20200929/merkel-1577933382.html
Арсений Новиков
Пусть сам Миронов туда едет.
30
Петя Грин
Предлагаю послать Миронова, Жириновского, Зюганова, Кудрина и Медведева
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россия
нагорный карабах
турция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, сергей миронов, справедливая россия, нато, турция, в мире