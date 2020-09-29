https://ria.ru/20200929/koreya-1577942264.html

Открылся онлайн-фестиваль корейской культуры

В Сети стартовал онлайн-фестиваль "K-FEST 2020: Почувствуй ритм Кореи", посвященный туризму и культуре Кореи, сообщили организаторы проекта. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T14:48

2020-09-29T14:48

2020-09-29T14:48

культура

ли сок пэ

новости культуры

ирина слуцкая

новости - туризм

антон долин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

сеул

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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости</strong>. В Сети стартовал онлайн-фестиваль "K-FEST 2020: Почувствуй ритм Кореи", посвященный туризму и культуре Кореи, сообщили организаторы проекта."Надеюсь, что через фестиваль K-FEST 2020 вы ближе познакомитесь с корейской культурой, приятно проведете время и примете активное участие в конкурсах", — отметил Ли Сок Пэ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в России.Каждую неделю на <a href="https://k-fest2020.ru/" target="_blank">сайте</a> K-FEST 2020 будет выступать в прямом эфире один из специальных спикеров: о феномене фильма "Паразиты" расскажет кинообозреватель Антон Долин, телеведущая Марика приготовит корейское блюдо, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая осветит область спорта, трэвел-блогер Сергей Доля поделится личными впечатлениями от Сеула, эксперт по макияжу Юрий Столяров расскажет о бьюти-сфере, ведущий MTV Юрий Пак научит слушать K-POP, а Государственный музей Востока проведет онлайн-экскурсию по постоянной корейской экспозиции, где собраны свыше 150 произведений изобразительного искусства и художественных ремесел.K-FEST 2020 проводится в честь 30-го юбилея дипломатических отношений Республики Корея и России. Взаимный турпоток двух стран стремится к миллиону человек: в 2019 году Корею посетило свыше 340 тысяч россиян, а число корейских туристов в России достигло отметки в 450 тысяч. На сайте восемь разделов: 30 лет дружбы c Россией, туризм, кухня, выставки и спектакли, язык, красота, музыка K-Pop, спорт и кино, каждый из них предлагает посетителям свои тематические задания. "Такие мероприятия, как фестиваль "K-FEST 2020: Почувствуй ритм Кореи", безусловно, являются эффективным и занимательным инструментом для погружения граждан в богатую культуру двух народов", — уверена руководитель Ростуризма Догузова Зарина Валерьевна.Фестиваль продлится до конца ноября.

https://ria.ru/20200907/arkhstoyanie-1576847143.html

сеул

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ли сок пэ, новости культуры, ирина слуцкая, новости - туризм, антон долин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), сеул