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https://ria.ru/20200929/koreya-1577942264.html
Открылся онлайн-фестиваль корейской культуры
В Сети стартовал онлайн-фестиваль "K-FEST 2020: Почувствуй ритм Кореи", посвященный туризму и культуре Кореи, сообщили организаторы проекта. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T14:48
2020-09-29T14:48
культура
ли сок пэ
новости культуры
ирина слуцкая
новости - туризм
антон долин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
сеул
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<strong>МОСКВА, 29 сен – РИА Новости</strong>. В Сети стартовал онлайн-фестиваль "K-FEST 2020: Почувствуй ритм Кореи", посвященный туризму и культуре Кореи, сообщили организаторы проекта."Надеюсь, что через фестиваль K-FEST 2020 вы ближе познакомитесь с корейской культурой, приятно проведете время и примете активное участие в конкурсах", — отметил Ли Сок Пэ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в России.Каждую неделю на <a href="https://k-fest2020.ru/" target="_blank">сайте</a> K-FEST 2020 будет выступать в прямом эфире один из специальных спикеров: о феномене фильма "Паразиты" расскажет кинообозреватель Антон Долин, телеведущая Марика приготовит корейское блюдо, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая осветит область спорта, трэвел-блогер Сергей Доля поделится личными впечатлениями от Сеула, эксперт по макияжу Юрий Столяров расскажет о бьюти-сфере, ведущий MTV Юрий Пак научит слушать K-POP, а Государственный музей Востока проведет онлайн-экскурсию по постоянной корейской экспозиции, где собраны свыше 150 произведений изобразительного искусства и художественных ремесел.K-FEST 2020 проводится в честь 30-го юбилея дипломатических отношений Республики Корея и России. Взаимный турпоток двух стран стремится к миллиону человек: в 2019 году Корею посетило свыше 340 тысяч россиян, а число корейских туристов в России достигло отметки в 450 тысяч. На сайте восемь разделов: 30 лет дружбы c Россией, туризм, кухня, выставки и спектакли, язык, красота, музыка K-Pop, спорт и кино, каждый из них предлагает посетителям свои тематические задания. "Такие мероприятия, как фестиваль "K-FEST 2020: Почувствуй ритм Кореи", безусловно, являются эффективным и занимательным инструментом для погружения граждан в богатую культуру двух народов", — уверена руководитель Ростуризма Догузова Зарина Валерьевна.Фестиваль продлится до конца ноября.
https://ria.ru/20200907/arkhstoyanie-1576847143.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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ли сок пэ, новости культуры, ирина слуцкая, новости - туризм, антон долин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), сеул

Открылся онлайн-фестиваль корейской культуры

14:48 29.09.2020
 
© предоставлено пресс-службой Фестиваля туризма и культуры Кореи K-FEST 2020Чайные плантации в Корее
Чайные плантации в Корее - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© предоставлено пресс-службой Фестиваля туризма и культуры Кореи K-FEST 2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В Сети стартовал онлайн-фестиваль "K-FEST 2020: Почувствуй ритм Кореи", посвященный туризму и культуре Кореи, сообщили организаторы проекта.
"Надеюсь, что через фестиваль K-FEST 2020 вы ближе познакомитесь с корейской культурой, приятно проведете время и примете активное участие в конкурсах", — отметил Ли Сок Пэ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в России.
Каждую неделю на сайте K-FEST 2020 будет выступать в прямом эфире один из специальных спикеров: о феномене фильма "Паразиты" расскажет кинообозреватель Антон Долин, телеведущая Марика приготовит корейское блюдо, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая осветит область спорта, трэвел-блогер Сергей Доля поделится личными впечатлениями от Сеула, эксперт по макияжу Юрий Столяров расскажет о бьюти-сфере, ведущий MTV Юрий Пак научит слушать K-POP, а Государственный музей Востока проведет онлайн-экскурсию по постоянной корейской экспозиции, где собраны свыше 150 произведений изобразительного искусства и художественных ремесел.
K-FEST 2020 проводится в честь 30-го юбилея дипломатических отношений Республики Корея и России. Взаимный турпоток двух стран стремится к миллиону человек: в 2019 году Корею посетило свыше 340 тысяч россиян, а число корейских туристов в России достигло отметки в 450 тысяч.
© предоставлено пресс-службой Фестиваля туризма и культуры Кореи K-FEST 2020Улица Самчхондон в Сеуле
Улица Самчхондон в Сеуле - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© предоставлено пресс-службой Фестиваля туризма и культуры Кореи K-FEST 2020
Улица Самчхондон в Сеуле
На сайте восемь разделов: 30 лет дружбы c Россией, туризм, кухня, выставки и спектакли, язык, красота, музыка K-Pop, спорт и кино, каждый из них предлагает посетителям свои тематические задания.
"Такие мероприятия, как фестиваль "K-FEST 2020: Почувствуй ритм Кореи", безусловно, являются эффективным и занимательным инструментом для погружения граждан в богатую культуру двух народов", — уверена руководитель Ростуризма Догузова Зарина Валерьевна.
Фестиваль продлится до конца ноября.
Фрагмент спектакля Переходный период на фестивале Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области. В 2020 году Архстоянию исполняется 15 лет. Темой фестиваля станет Лень. - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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КультураЛи Сок ПэНовости культурыИрина СлуцкаяНовости - ТуризмАнтон ДолинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Сеул
 
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