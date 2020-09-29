https://ria.ru/20200929/karabakh-1577919668.html

Армения опубликовала кадры удара по азербайджанским позициям

Министерство обороны Армении опубликовало кадры с ударами по азербайджанским войскам. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T02:16

2020-09-29T02:16

2020-09-29T09:28

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости</strong>. Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> опубликовало кадры с ударами по азербайджанским войскам.На видео, помимо уничтожения военной техники, попал момент атаки на солдат, стоящих на открытой местности. На кадрах видно, как военнослужащие начинают разбегаться за секунду до удара, который едва не пришелся прямо по ним, а после часть из них падает на землю.Ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> обострилась в конце прошлой недели. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> обвиняют друг друга в начале боевых действий.В Армении ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> ввели комендантский час и частичную мобилизацию.Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/karabakh-1577879132.html

https://ria.ru/20200928/boy-1577901397.html

cek london Азербайджан ведет войну за освобождение своих территорий, оккупированных Арменией. И речь, по крайней мере пока, вообще не идет о Нагорном Карабахе. Азербайджан борется, хотя бы за освобождение своих 5 районов перед Нагорным Карабахом 64

Анатолий Садовский Пожелаем успеха обеим сторонам. Продавать им оружие и пусть веселятся "жертвы" оккупации.. 57

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нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры предполагаемого обстрела армией обороны НКР военной техники Азербайджана Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян в понедельник разместила на своем официальном Twitter-аккаунте кадры предполагаемого обстрела армией обороны Нагорного Карабаха военной техники Азербайджана на линии соприкосновения в НКР. 2020-09-29T02:16 true PT0M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире