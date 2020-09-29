https://ria.ru/20200929/deputaty-1577940657.html

Госдума досрочно прекратила полномочия ряда депутатов

Государственная дума на пленарном заседании приняла проекты постановлений о досрочном сложении полномочий депутатов Андрея Чернышева (ЕР), Вадима Деньгина... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T13:18

2020-09-29T13:18

2020-09-29T13:18

ольга епифанова

вадим деньгин

совет федерации рф

лдпр

справедливая россия

госдума рф

единая россия

политика

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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Государственная дума на пленарном заседании приняла проекты постановлений о досрочном сложении полномочий депутатов Андрея Чернышева (<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">ЕР</a>), <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Dengin/" target="_blank" data-auto="true">Вадима Деньгина</a> (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) и <a href="http://ria.ru/person_Olga_Epifanova/" target="_blank" data-auto="true">Ольги Епифановой</a> (СР) в связи с их переходом в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a>.Ранее глава Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что намерен назначить представителем региона в Совете Федерации депутата Госдумы от Иркутской области Чернышева. Депутат Деньгин перейдет в СФ и будет представлять Брянскую область, а бывший сенатор от региона Сергей Калашников займет его место в ГД. Кроме того, указом главы Коми вице-спикер Госдумы РФ от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" Ольга Епифанова назначена сенатором от правительства региона.

https://ria.ru/20200929/udalenka-1577937938.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга епифанова, вадим деньгин, совет федерации рф, лдпр, справедливая россия, госдума рф, единая россия, политика