https://ria.ru/20200929/deputaty-1577940657.html
Госдума досрочно прекратила полномочия ряда депутатов
Государственная дума на пленарном заседании приняла проекты постановлений о досрочном сложении полномочий депутатов Андрея Чернышева (ЕР), Вадима Деньгина... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T13:18
2020-09-29T13:18
2020-09-29T13:18
ольга епифанова
вадим деньгин
совет федерации рф
лдпр
справедливая россия
госдума рф
единая россия
политика
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<strong>МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.</strong> Государственная дума на пленарном заседании приняла проекты постановлений о досрочном сложении полномочий депутатов Андрея Чернышева (<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">ЕР</a>), <a href="http://ria.ru/person_Vadim_Dengin/" target="_blank" data-auto="true">Вадима Деньгина</a> (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) и <a href="http://ria.ru/person_Olga_Epifanova/" target="_blank" data-auto="true">Ольги Епифановой</a> (СР) в связи с их переходом в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a>.Ранее глава Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что намерен назначить представителем региона в Совете Федерации депутата Госдумы от Иркутской области Чернышева. Депутат Деньгин перейдет в СФ и будет представлять Брянскую область, а бывший сенатор от региона Сергей Калашников займет его место в ГД. Кроме того, указом главы Коми вице-спикер Госдумы РФ от "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" Ольга Епифанова назначена сенатором от правительства региона.
https://ria.ru/20200929/udalenka-1577937938.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга епифанова, вадим деньгин, совет федерации рф, лдпр, справедливая россия, госдума рф, единая россия, политика