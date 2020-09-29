https://ria.ru/20200929/armeniya-1577972555.html
Ереван назвал "неумелым" опровержение Баку по сбитому Су-25
Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян прокомментировал реакцию Баку на заявление о сбитом армянском Су-25. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T22:35
2020-09-29T22:35
2020-09-29T23:22
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
f-16
су-25
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости.</strong> Представитель Министерства обороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/">Арцрун Ованнисян</a> прокомментировал реакцию Баку на заявление о сбитом армянском <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a>.Во вторник днем в Минобороны Армении сообщили, что в воздушном пространстве республики истребитель F-16 ВВС Турции сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб.Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> назвал "состоявшимся фактом" участие турецких самолетов в конфликте в Карабахе. По его словам, Анкара ищет повод для более широкого вмешательства.В свою очередь, помощник президента Азербайджана опроверг информацию об уничтожении самолета, заявив, что системы воздушного контроля страны не фиксировали полетов Су-25 ВВС Армении.Турция является членом блока НАТО, Армения входит в ОДКБ.Посол Армении в Москве Вардан Тогонян сообщил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> пока не обращался в Организацию Договора о коллективной безопасности по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, но подчеркнул, что после турецкой атаки на военный самолет этот вопрос обсуждается.Столкновения в Нагорном Карабахе обострились в конце прошлой недели. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577966215.html
https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577967720.html
Ярослав Погодин
Добро пожаловать обратно в Россию. Чем раньше тем меньше потерь. Нафиг нужна такая независимость...
18
Деда Паша
Армяне желают что бы Россия в вязалась в эту войну на стороне Армении..
11
26
франция
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арцрун ованнисян, f-16, су-25, франция, азербайджан, армения, в мире