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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577972555.html
Ереван назвал "неумелым" опровержение Баку по сбитому Су-25
Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян прокомментировал реакцию Баку на заявление о сбитом армянском Су-25. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T22:35
2020-09-29T23:22
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
арцрун ованнисян
f-16
су-25
франция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости.</strong> Представитель Министерства обороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/">Арцрун Ованнисян</a> прокомментировал реакцию Баку на заявление о сбитом армянском <a href="http://ria.ru/product_Su_25/" target="_blank" data-auto="true">Су-25</a>.Во вторник днем в Минобороны Армении сообщили, что в воздушном пространстве республики истребитель F-16 ВВС Турции сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб.Премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> назвал "состоявшимся фактом" участие турецких самолетов в конфликте в Карабахе. По его словам, Анкара ищет повод для более широкого вмешательства.В свою очередь, помощник президента Азербайджана опроверг информацию об уничтожении самолета, заявив, что системы воздушного контроля страны не фиксировали полетов Су-25 ВВС Армении.Турция является членом блока НАТО, Армения входит в ОДКБ.Посол Армении в Москве Вардан Тогонян сообщил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> пока не обращался в Организацию Договора о коллективной безопасности по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, но подчеркнул, что после турецкой атаки на военный самолет этот вопрос обсуждается.Столкновения в Нагорном Карабахе обострились в конце прошлой недели. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577966215.html
https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577967720.html
Добро пожаловать обратно в Россию. Чем раньше тем меньше потерь. Нафиг нужна такая независимость...
18
Армяне желают что бы Россия в вязалась в эту войну на стороне Армении..
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франция
азербайджан
армения
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арцрун ованнисян, f-16, су-25, франция, азербайджан, армения, в мире

Ереван назвал "неумелым" опровержение Баку по сбитому Су-25

22:35 29.09.2020 (обновлено: 23:22 29.09.2020)
 
© Dmitriy PichuginШтурмовик Су-25 ВВС Армении
Штурмовик Су-25 ВВС Армении - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Dmitriy Pichugin
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости. Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян прокомментировал реакцию Баку на заявление о сбитом армянском Су-25.

"Азербайджан поспешил опровергнуть эту информацию неумелыми и смешными формулировками, утверждая, что таких самолетов (F-16. — Прим. ред.) у Военно-воздушных сил Азербайджана нет. Мы очень хорошо знаем, что они принадлежат не Азербайджану, а ВВС Турции", — сказал чиновник на брифинге.

Во вторник днем в Минобороны Армении сообщили, что в воздушном пространстве республики истребитель F-16 ВВС Турции сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал "состоявшимся фактом" участие турецких самолетов в конфликте в Карабахе. По его словам, Анкара ищет повод для более широкого вмешательства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
Вчера, 19:07Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
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В свою очередь, помощник президента Азербайджана опроверг информацию об уничтожении самолета, заявив, что системы воздушного контроля страны не фиксировали полетов Су-25 ВВС Армении.
Турция является членом блока НАТО, Армения входит в ОДКБ.
Посол Армении в Москве Вардан Тогонян сообщил РИА Новости, что Ереван пока не обращался в Организацию Договора о коллективной безопасности по ситуации в Нагорном Карабахе, но подчеркнул, что после турецкой атаки на военный самолет этот вопрос обсуждается.
Столкновения в Нагорном Карабахе обострились в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании Совета безопасности Армении, 27 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрцрун ОваннисянF-16Су-25ФранцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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