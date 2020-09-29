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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577966497.html
Президент Азербайджана заявил о невозможности переговоров с Арменией
Переговоры между Азербайджаном и Арменией сейчас невозможны из-за неприемлемых требований Еревана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T19:09
2020-09-29T19:43
обсе
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
ильхам алиев
ереван
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Переговоры между <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> сейчас невозможны из-за неприемлемых требований <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a>, заявил президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a>.По его словам, Армения сознательно нарушает переговорный процесс и выдвигает неприемлемые требования.Как подчеркнул Алиев, ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> сейчас напряженная. По его словам, "с азербайджанской стороны погибли 11 мирных жителей, в том числе двое детей, есть жертвы среди военнослужащих"."Мы вынуждены были дать адекватный ответ агрессору. И таким образом защитить свой народ, своих людей и свою землю", — добавил президент.Роль <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в регионе он оценил как стабилизирующую, Алиев уточнил, что <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> морально поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> в конфликте.Он также подчеркнул, что у Азербайджана нет информации о том, что турецкие военные сбили самолет ВВС Армении.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджане</a> объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577966215.html
https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577963920.html
В этом конфликте, мне все больше нравится Алиев. Хотя бы потому что он мужик и не пытается вовлечь в это третьи стороны, как это активно пытается сделать Пашинян. Его понять можно. Я против насилия, но что поделать, если за 30 лет ничего не решилось?
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Послушайте... в Армении закрыты все русские школы , люди до 30 вообще 3 слова не могут связать по-русски , Армяне открыто говорят, что любят США , а русских рассматривают только как дойную корову. А в Баку куча русских школ и большинство населения вам ответят на хорошем русском ! Давайте смотреть фактам в глаза )))
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ереван
азербайджан
армения
РИА Новости
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обсе, ильхам алиев, ереван, азербайджан, армения, в мире

Президент Азербайджана заявил о невозможности переговоров с Арменией

19:09 29.09.2020 (обновлено: 19:43 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Переговоры между Азербайджаном и Арменией сейчас невозможны из-за неприемлемых требований Еревана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах — это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь. Суть выработанных Минской группой ОБСЕ принципов заключается в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану, а если он говорит, что Карабах — это Армения, и говорит, что мы должны вести переговоры с так называемым марионеточным режимом Нагорного Карабаха, тем самым пытается поломать формат переговоров, который существует 20 лет", — сказал глава государства в эфире "России 1".
По его словам, Армения сознательно нарушает переговорный процесс и выдвигает неприемлемые требования.
Как подчеркнул Алиев, ситуация в Нагорном Карабахе сейчас напряженная. По его словам, "с азербайджанской стороны погибли 11 мирных жителей, в том числе двое детей, есть жертвы среди военнослужащих".
"Мы вынуждены были дать адекватный ответ агрессору. И таким образом защитить свой народ, своих людей и свою землю", — добавил президент.
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Роль Турции в регионе он оценил как стабилизирующую, Алиев уточнил, что Анкара морально поддерживает Баку в конфликте.
Он также подчеркнул, что у Азербайджана нет информации о том, что турецкие военные сбили самолет ВВС Армении.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕИльхам АлиевЕреванАзербайджанАрменияВ мире
 
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