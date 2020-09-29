https://ria.ru/20200929/armeniya-1577966497.html

Президент Азербайджана заявил о невозможности переговоров с Арменией

Переговоры между Азербайджаном и Арменией сейчас невозможны из-за неприемлемых требований Еревана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T19:09

2020-09-29T19:09

2020-09-29T19:43

обсе

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

ереван

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Переговоры между <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Арменией</a> сейчас невозможны из-за неприемлемых требований <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Еревана</a>, заявил президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a>.По его словам, Армения сознательно нарушает переговорный процесс и выдвигает неприемлемые требования.Как подчеркнул Алиев, ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> сейчас напряженная. По его словам, "с азербайджанской стороны погибли 11 мирных жителей, в том числе двое детей, есть жертвы среди военнослужащих"."Мы вынуждены были дать адекватный ответ агрессору. И таким образом защитить свой народ, своих людей и свою землю", — добавил президент.Роль <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в регионе он оценил как стабилизирующую, Алиев уточнил, что <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> морально поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> в конфликте.Он также подчеркнул, что у Азербайджана нет информации о том, что турецкие военные сбили самолет ВВС Армении.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджане</a> объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

https://ria.ru/20200929/armeniya-1577966215.html

https://ria.ru/20200929/pashinyan-1577963920.html

Александр Понкратов В этом конфликте, мне все больше нравится Алиев. Хотя бы потому что он мужик и не пытается вовлечь в это третьи стороны, как это активно пытается сделать Пашинян. Его понять можно. Я против насилия, но что поделать, если за 30 лет ничего не решилось? 53

Pavel Panteleev Послушайте... в Армении закрыты все русские школы , люди до 30 вообще 3 слова не могут связать по-русски , Армяне открыто говорят, что любят США , а русских рассматривают только как дойную корову. А в Баку куча русских школ и большинство населения вам ответят на хорошем русском ! Давайте смотреть фактам в глаза ))) 41

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ереван

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, ильхам алиев, ереван, азербайджан, армения, в мире