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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577930522.html
В Минобороны Армении заявили о применении оружия широкого радиуса
Министерству обороны Армении приходится применять в Нагорном Карабахе вооружение с широким радиусом поражения, заявила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:58
2020-09-29T16:02
азербайджан
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны армении
нагорный карабах
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости.</strong> Министерству обороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> приходится применять в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> вооружение с широким радиусом поражения, заявила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.По ее словам, это обусловлено тем, что азербайджанские войска используют тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберную артиллерию и установки "Смерч". "Это меняет логику и масштабы боевых действий, выводя их на новый уровень" , — добавила пресс-секретарь.Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджане</a> объявили комендантский час и частичную мобилизацию.Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
Армяне обнаглели вконец. Оккупировали чужую территорию, за них должны погибать азербайджанцы, русские. Нахальные люди.
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Это война.
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азербайджан
нагорный карабах
армения
РИА Новости
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азербайджан, минобороны армении, нагорный карабах, армения, в мире

В Минобороны Армении заявили о применении оружия широкого радиуса

10:58 29.09.2020 (обновлено: 16:02 29.09.2020)
 
© Фото : Минобороны АрменииВоенная техника армии Армении
Военная техника армии Армении - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© Фото : Минобороны Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости. Министерству обороны Армении приходится применять в Нагорном Карабахе вооружение с широким радиусом поражения, заявила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

"Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях", — написала Степанян на Facebook.

По ее словам, это обусловлено тем, что азербайджанские войска используют тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберную артиллерию и установки "Смерч".
"Это меняет логику и масштабы боевых действий, выводя их на новый уровень" , — добавила пресс-секретарь.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАзербайджанМинобороны АрменииНагорный КарабахАрменияВ мире
 
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