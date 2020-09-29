В Минобороны Армении заявили о применении оружия широкого радиуса
10:58 29.09.2020 (обновлено: 16:02 29.09.2020)
ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости. Министерству обороны Армении приходится применять в Нагорном Карабахе вооружение с широким радиусом поражения, заявила пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.
"Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях", — написала Степанян на Facebook.
По ее словам, это обусловлено тем, что азербайджанские войска используют тяжелые огнеметные системы, крупнокалиберную артиллерию и установки "Смерч".
"Это меняет логику и масштабы боевых действий, выводя их на новый уровень" , — добавила пресс-секретарь.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
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