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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200929/armeniya-1577928591.html
Ереван обвинил Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе
Вооруженные силы Азербайджана атаковали мирных жителей, заявили в Ереване. РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T10:29
2020-09-29T17:49
обсе
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости.</strong> Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> атаковали мирных жителей, заявили в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a>.Об обстреле Вардениса, который расположен в 168 километрах от армянской столицы, ранее сообщила пресс-секретарь оборонного ведомства республики Шушан Степанян.Ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> обострилась в конце прошлой недели. <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> обвиняют друг друга в начале боевых действий. В <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францией</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
Заберите из России всех армян и азербайджанцев на свою войну.
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сша
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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обсе, сша, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Ереван обвинил Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе

10:29 29.09.2020 (обновлено: 17:49 29.09.2020)
 
© РИА Новости / Карен АветисянПассажирский автобус в Варденисе, сгоревший после обстрела
Пассажирский автобус в Варденисе, сгоревший после обстрела - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Карен Аветисян
Пассажирский автобус в Варденисе, сгоревший после обстрела
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана атаковали мирных жителей, заявили в Ереване.
"Азербайджанские беспилотники и авиация нанесли удар по мирному населению в Варденисе, мы распространили видео горящего автобуса. Обстреляны также оборонительные позиции. К счастью, жертв нет", — сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге.
Об обстреле Вардениса, который расположен в 168 километрах от армянской столицы, ранее сообщила пресс-секретарь оборонного ведомства республики Шушан Степанян.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕСШАНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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