Ереван обвинил Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе
10:29 29.09.2020 (обновлено: 17:49 29.09.2020)
Пассажирский автобус в Варденисе, сгоревший после обстрела
ЕРЕВАН, 29 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана атаковали мирных жителей, заявили в Ереване.
"Азербайджанские беспилотники и авиация нанесли удар по мирному населению в Варденисе, мы распространили видео горящего автобуса. Обстреляны также оборонительные позиции. К счастью, жертв нет", — сказал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге.
Об обстреле Вардениса, который расположен в 168 километрах от армянской столицы, ранее сообщила пресс-секретарь оборонного ведомства республики Шушан Степанян.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце прошлой недели. Баку и Ереван обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Карабахом, а также семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.