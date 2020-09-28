https://ria.ru/20200928/valyuta-1577878125.html

Турецкая лира обновила исторический минимум

Курс турецкой лиры падает в понедельник к доллару и обновляет исторический минимум на фоне геополитических опасений, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:49

2020-09-28T12:49

2020-09-28T13:12

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

динамика курсов валют

турция

экономика

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<strong>МОСКВА/АНКАРА, 28 сен - РИА Новости. </strong>Курс турецкой лиры падает в понедельник к доллару и обновляет исторический минимум на фоне геополитических опасений, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.08 мск курс доллара рос до 7,7943 лиры за доллар с 7,6607 лиры на предыдущем закрытии.Таким образом, курс лиры к доллару находится у нового исторического минимума. В начале августа он обновил исторический минимум, достигнутый в мае 2020 года, в 7,2712 лиры к доллару. С тех пор турецкая валюта преимущественно ослаблялась, причем темпы ускорились с середины сентября. Остановить это падение не смогли даже меры Центробанка Турции, который в минувший четверг повысил ключевую ставку с 8,25% до 10,25%.К обострению отношений <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> с <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Грецией</a> из-за границ их шельфа в Восточном Средиземноморье на минувших выходных добавился еще один геополитический риск. Президент Турции Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхаму Алиеву</a> и заявил о полной поддержке со стороны <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a> в связи с ситуацией на линии соприкосновения в Карабахе.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, турция, экономика