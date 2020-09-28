https://ria.ru/20200928/tanki-1577880933.html

Минобороны Азербайджана показало видео с боевыми действиями

Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своем канале в YouTube видео уничтожения армянских танков. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:52

2020-09-28T12:52

2020-09-28T12:55

обострение конфликта в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости</strong>. Министерство обороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> опубликовало на своем канале в YouTube видео уничтожения армянских танков. Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась накануне. Власти непризнанной республики заявили об артиллерийском обстреле со стороны Азербайджана и о жертвах среди мирного населения. Вину за эскалацию конфликта Ереван и Баку возлагают друг на друга. Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> заявило, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана, в Баку утверждают, что огонь открыли армянские военные. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую поддержку.

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Уничтожение армянских танков. Видео Минобороны Азербайджана Азербайджанское минобороны сообщает об уничтожении нескольких армянских танков и публикует видео 2020-09-28T12:52 true PT0M30S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире