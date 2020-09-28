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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/sderzhannost-1577884367.html
В Кремле призвали Баку и Ереван к максимальной сдержанности
Москва призывает Баку и Ереван к максимальной сдержанности и отказу от военных методов ведения дел, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:32
2020-09-28T13:32
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
обсе
дмитрий песков
нагорно-карабахская республика
москва
сша
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> призывает <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> к максимальной сдержанности и отказу от военных методов ведения дел, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."В настоящий момент мы призываем все стороны, прежде всего, стороны конфликта, к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов ведения дел и также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации, и без того находящейся на стадии, по сути, военного столкновения", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как РФ относится к заявлению премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> о том, что он допускает возможность признать независимость <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a>.Ранее премьер-министр Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил, что в повестке властей Армении есть вопрос признания независимости Карабаха, необходимо очень серьезно рассмотреть этот вопрос, провести общественные обсуждения.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577884043.html
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577883730.html
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нагорно-карабахская республика
москва
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никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, обсе, дмитрий песков, нагорно-карабахская республика, москва, сша, в мире

В Кремле призвали Баку и Ереван к максимальной сдержанности

13:32 28.09.2020
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© REUTERS / Staff/File Photo/File PhotoАрмянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха
Армянские военные на позициях у границы Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© REUTERS / Staff/File Photo/File Photo
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Москва призывает Баку и Ереван к максимальной сдержанности и отказу от военных методов ведения дел, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент мы призываем все стороны, прежде всего, стороны конфликта, к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов ведения дел и также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации, и без того находящейся на стадии, по сути, военного столкновения", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как РФ относится к заявлению премьер-министра Армении о том, что он допускает возможность признать независимость Нагорного Карабаха.
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 13:30Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Баку ответил на обвинения Еревана в привлечении наемников в Карабахе
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в повестке властей Армении есть вопрос признания независимости Карабаха, необходимо очень серьезно рассмотреть этот вопрос, провести общественные обсуждения.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 13:23Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Кремле призвали прекратить бои в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОБСЕДмитрий ПесковНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАВ мире
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