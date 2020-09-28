https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577879461.html

"Без объявления войны". В ГД оценили санкции Twitter против РИА Новости

Санкции Twitter против аккаунта РИА Новости — это цензура по "террористическому методу" и повод ввести в РФ обязательные требования по работе с пользователями... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:39

2020-09-28T12:39

2020-09-28T12:39

медиавойны

антон горелкин

телеканал rt

sputnik

госдума рф

риа новости

twitter

общество

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Санкции <a href="https://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank">Twitter</a> против аккаунта <a href="https://ria.ru/organization_RIA_Novosti/" target="_blank">РИА Новости </a>— это цензура по "террористическому методу" и повод ввести в РФ обязательные требования по работе с пользователями для всех соцсетей, считает член комитета Госдумы по информполитике <a href="http://ria.ru/person_Anton_Gorelkin/" target="_blank" data-auto="true">Антон Горелкин</a>.Ранее Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik."Это еще один повод ввести в России обязательные требования по работе с пользователями для всех соцсетей — по примеру Европейского Союза. Хотят работать на нашем рынке, пусть будут вежливы и корректны с нашими гражданами, компаниями и СМИ", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20200928/sanktsii-1577874900.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон горелкин, телеканал rt, sputnik, госдума рф, риа новости, twitter, общество