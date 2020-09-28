"Без объявления войны". В ГД оценили санкции Twitter против РИА Новости
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Санкции Twitter против аккаунта РИА Новости — это цензура по "террористическому методу" и повод ввести в РФ обязательные требования по работе с пользователями для всех соцсетей, считает член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Ранее Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik.
"У меня, конечно, нет инсайдеров в Twitter, поэтому даже гадать не стану, за что они ввели цензуру против РИА Новости. Хочу только сказать, что сделали они это террористическим методом. Что называется, без объявления войны. Что я имею в виду. Если речь о нарушении внутренних правил Twitter админами ленты РИА, то в таком случае принято предупреждать о введении санкций и, тем более, объяснять, за что они введены. А тут просто выкинули из поиска аккаунт крупного информагентства и молчат", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
"Это еще один повод ввести в России обязательные требования по работе с пользователями для всех соцсетей — по примеру Европейского Союза. Хотят работать на нашем рынке, пусть будут вежливы и корректны с нашими гражданами, компаниями и СМИ", - отметил парламентарий.