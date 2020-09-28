https://ria.ru/20200928/peterburg-1577867556.html

В Петербурге полиция ищет родителей брошенной на улице девочки

Сотрудники полиции устанавливают личности родителей девочки, оставленной на улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:06

2020-09-28T10:06

2020-09-28T10:06

гумвд

красногвардейский район

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. </strong>Сотрудники полиции устанавливают личности родителей девочки, оставленной на улице в <a href="http://ria.ru/location_Krasnogvardejjskijj_rajjon_4/" target="_blank" data-auto="true">Красногвардейском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>."Полицейские Красногвардейского района Петербурга выясняют обстоятельства оставления малолетнего ребенка на улице", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в воскресенье в полицию обратился житель города, сообщивший, что у дома 40/2 по проспекту Энергетиков сидит девочка одна, на вид ей примерно 1-2 года."Со слов заявителя, рядом с девочкой находился мужчина, предположительно, в алкогольном опьянении, который встал и ушел в неизвестном направлении, при этом девочка за ним не пошла", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции прибыли по вызову, нашли ребенка и передали его медикам. Обстоятельства инцидента уточняются.

https://ria.ru/20200916/rebenok-1577300678.html

красногвардейский район

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, красногвардейский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия