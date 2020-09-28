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В Петербурге полиция ищет родителей брошенной на улице девочки
Сотрудники полиции устанавливают личности родителей девочки, оставленной на улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T10:06
2020-09-28T10:06
гумвд
красногвардейский район
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. </strong>Сотрудники полиции устанавливают личности родителей девочки, оставленной на улице в <a href="http://ria.ru/location_Krasnogvardejjskijj_rajjon_4/" target="_blank" data-auto="true">Красногвардейском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по Петербургу и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>."Полицейские Красногвардейского района Петербурга выясняют обстоятельства оставления малолетнего ребенка на улице", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в воскресенье в полицию обратился житель города, сообщивший, что у дома 40/2 по проспекту Энергетиков сидит девочка одна, на вид ей примерно 1-2 года."Со слов заявителя, рядом с девочкой находился мужчина, предположительно, в алкогольном опьянении, который встал и ушел в неизвестном направлении, при этом девочка за ним не пошла", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции прибыли по вызову, нашли ребенка и передали его медикам. Обстоятельства инцидента уточняются.
https://ria.ru/20200916/rebenok-1577300678.html
красногвардейский район
ленинградская область
санкт-петербург
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гумвд, красногвардейский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге полиция ищет родителей брошенной на улице девочки

10:06 28.09.2020
23822
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен – РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают личности родителей девочки, оставленной на улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские Красногвардейского района Петербурга выясняют обстоятельства оставления малолетнего ребенка на улице", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в воскресенье в полицию обратился житель города, сообщивший, что у дома 40/2 по проспекту Энергетиков сидит девочка одна, на вид ей примерно 1-2 года.
"Со слов заявителя, рядом с девочкой находился мужчина, предположительно, в алкогольном опьянении, который встал и ушел в неизвестном направлении, при этом девочка за ним не пошла", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции прибыли по вызову, нашли ребенка и передали его медикам. Обстоятельства инцидента уточняются.
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