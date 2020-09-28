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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/otstavka-1577861377.html
Пушков оценил жесткий ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке
Реакция Александра Лукашенко на заявление президента Франции Эммануэля Макрона ставит крест на иллюзиях о возможности "многовекторности" политики Белоруссии,... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T03:25
2020-09-28T03:25
протесты в белоруссии
светлана тихановская
эммануэль макрон
александр лукашенко
алексей пушков
франция
белоруссия
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Реакция <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> на заявление президента Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> ставит крест на иллюзиях о возможности "многовекторности" политики <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, поделился мнением сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a>.Ранее Макрон <a href="https://ria.ru/20200927/makron-1577829942.html" target="_blank">призвал</a> Лукашенко покинуть пост главы государства. В ответ белорусский президент <a href="https://ria.ru/20200927/lukashenko-1577853475.html" target="_blank">назвал</a> французского коллегу незрелым политиком. Также он отметил, что Макрон, следуя собственной логике, должен был уйти в отставку еще два года назад: когда на улицы <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> только начали выходить "желтые жилеты".Сенатор признался, что ему трудно понять логику надежд некоторых белорусских политиков о продолжении "многовекторной" внешней политики страны.Также он подчеркнул, что заявление Макрона обусловлено политическими амбициями <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции по всей в стране проходят уже второй месяц. При этом сторонники Лукашенко проводят мероприятия в его поддержку.Двадцать третьего сентября во Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html
https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html
Макрон в отличие от некоторых не крал результатов выборов. Не фальсифицировал выбор граждан. Не надо подменять и сравнивать совершенно разные ситуации. Прикрываться схожестью протестов не получится, генезис протестов различный
710
Лукавит Лукашенко. Я сейчас поднял тему желтых жилетов и среди всех их 30 требований, не было требования, чтобы Макрон ушел. Почитайте, кому интересно. Но, он мог бы вспомнить Болотную площадь и белоленточников, например) И сказать, типа "Владимир Владимирович тогда не ушел и я не уйду")))
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франция
белоруссия
париж
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светлана тихановская, эммануэль макрон, александр лукашенко, алексей пушков, франция, белоруссия, париж, в мире

Пушков оценил жесткий ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке

03:25 28.09.2020
652331
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Реакция Александра Лукашенко на заявление президента Франции Эммануэля Макрона ставит крест на иллюзиях о возможности "многовекторности" политики Белоруссии, поделился мнением сенатор Алексей Пушков.
Ранее Макрон призвал Лукашенко покинуть пост главы государства. В ответ белорусский президент назвал французского коллегу незрелым политиком. Также он отметил, что Макрон, следуя собственной логике, должен был уйти в отставку еще два года назад: когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты".
Сенатор признался, что ему трудно понять логику надежд некоторых белорусских политиков о продолжении "многовекторной" внешней политики страны.

"В условиях, когда с Запада в адрес Лукашенко звучит лишь одно: "Нет, нет и нет". <…> Нет у него (Лукашенко. — Прим. ред.) другого вектора, кроме Союзного государства", — написал Пушков в Telegram.

Также он подчеркнул, что заявление Макрона обусловлено политическими амбициями Франции.

"Он хочет отметиться на ныне "горячей" в Европе теме, напомнить о ведущей роли Франции в ЕС и слегка потеснить Германию в этом вопросе", — высказался сенатор.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
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Двадцать третьего сентября во Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЭммануэль МакронАлександр ЛукашенкоАлексей ПушковФранцияБелоруссияПарижВ мире
Популярные комментарии
Макрон в отличие от некоторых не крал результатов выборов. Не фальсифицировал выбор граждан. Не надо подменять и сравнивать совершенно разные ситуации. Прикрываться схожестью протестов не получится, генезис протестов различный
28 сентября, 04:20
Василий КнуттВасилий Кнутт
11192117566
Лукавит Лукашенко. Я сейчас поднял тему желтых жилетов и среди всех их 30 требований, не было требования, чтобы Макрон ушел. Почитайте, кому интересно. Но, он мог бы вспомнить Болотную площадь и белоленточников, например) И сказать, типа "Владимир Владимирович тогда не ушел и я не уйду")))
28 сентября, 04:19
Eugene KrabsEugene Krabs
8790113467
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