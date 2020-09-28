https://ria.ru/20200928/otstavka-1577861377.html

Пушков оценил жесткий ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке

Реакция Александра Лукашенко на заявление президента Франции Эммануэля Макрона ставит крест на иллюзиях о возможности "многовекторности" политики Белоруссии,... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T03:25

2020-09-28T03:25

2020-09-28T03:25

протесты в белоруссии

светлана тихановская

эммануэль макрон

александр лукашенко

алексей пушков

франция

белоруссия

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Реакция <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> на заявление президента Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> ставит крест на иллюзиях о возможности "многовекторности" политики <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, поделился мнением сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a>.Ранее Макрон <a href="https://ria.ru/20200927/makron-1577829942.html" target="_blank">призвал</a> Лукашенко покинуть пост главы государства. В ответ белорусский президент <a href="https://ria.ru/20200927/lukashenko-1577853475.html" target="_blank">назвал</a> французского коллегу незрелым политиком. Также он отметил, что Макрон, следуя собственной логике, должен был уйти в отставку еще два года назад: когда на улицы <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> только начали выходить "желтые жилеты".Сенатор признался, что ему трудно понять логику надежд некоторых белорусских политиков о продолжении "многовекторной" внешней политики страны.Также он подчеркнул, что заявление Макрона обусловлено политическими амбициями <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a>.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции по всей в стране проходят уже второй месяц. При этом сторонники Лукашенко проводят мероприятия в его поддержку.Двадцать третьего сентября во Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

Василий Кнутт Макрон в отличие от некоторых не крал результатов выборов. Не фальсифицировал выбор граждан. Не надо подменять и сравнивать совершенно разные ситуации. Прикрываться схожестью протестов не получится, генезис протестов различный 710

Eugene Krabs Лукавит Лукашенко. Я сейчас поднял тему желтых жилетов и среди всех их 30 требований, не было требования, чтобы Макрон ушел. Почитайте, кому интересно. Но, он мог бы вспомнить Болотную площадь и белоленточников, например) И сказать, типа "Владимир Владимирович тогда не ушел и я не уйду"))) 577

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белоруссия

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, эммануэль макрон, александр лукашенко, алексей пушков, франция, белоруссия, париж, в мире