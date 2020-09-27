https://ria.ru/20200927/lukashenko-1577853475.html

Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона незрелым политиком. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T19:14

2020-09-27T19:14

2020-09-28T01:59

протесты в белоруссии

светлана тихановская

эммануэль макрон

александр лукашенко

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости</strong>. Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назвал своего французского коллегу <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэля Макрона</a> незрелым политиком. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.Так белорусский лидер ответил на заявление Макрона, который сегодня утром призвал его покинуть пост главы государства."Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона, хочу сказать, что сам президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты", — приводит выдержку из выступления политика агентство <a href="https://www.belta.by/" target="_blank">Белта.</a>Также он упомянул об акциях движения Black Lives Matter и протестах мусульман в Марселе и Лионе и подчеркнул, что Минск готов стать площадкой для переговоров Макрона с представителями этих групп о передаче власти.Лукашенко добавил, что его французский коллега слишком много внимания уделяет выборам в Белоруссии."С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома", — отметил президент Белоруссии.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции по всей в стране проходят уже второй месяц как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко проводят мероприятия в его поддержку.Двадцать третьего сентября во Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, эммануэль макрон, александр лукашенко, франция, в мире