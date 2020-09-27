https://ria.ru/20200927/makron-1577829942.html
Макрон призвал Лукашенко покинуть пост президента
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен покинуть свой пост. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T09:00
2020-09-27T09:00
2020-09-27T09:16
протесты в белоруссии
светлана тихановская
эммануэль макрон
александр лукашенко
франция
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> заявил в интервью газете <a href="https://www.lejdd.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Le Journal du Dimanche</a>, что президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> должен покинуть свой пост.Кроме того, Макрон подчеркнул, что впечатлен мужеством протестующих в Белоруссии. Они, по мнению президента, понимают риск, на который идут, выходя на демонстрации по выходным. Женщины, которые устраивают акции каждую субботу, вызывают уважение, добавил Макрон.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции по всей в стране проходят уже второй месяц, как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко проводят мероприятия в его поддержку.Двадцать третьего сентября в Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html
https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html
sizif8
Мы поражены мужеством и стойкостью желтых жилетов. Макрон должен уйти.
642
Alex Alex
Макрон прав абсолютли!
500
84
франция
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, эммануэль макрон, александр лукашенко, франция, белоруссия, в мире
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон
заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche
, что президент Белоруссии Александр Лукашенко
должен покинуть свой пост.
"То, что происходит в Белоруссии, — это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Ясно, что Лукашенко должен уйти", — сказал глава Франции.
Кроме того, Макрон подчеркнул, что впечатлен мужеством протестующих в Белоруссии. Они, по мнению президента, понимают риск, на который идут, выходя на демонстрации по выходным. Женщины, которые устраивают акции каждую субботу, вызывают уважение, добавил Макрон.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции по всей в стране проходят уже второй месяц, как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко проводят мероприятия в его поддержку.
Двадцать третьего сентября в Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.