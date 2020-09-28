https://ria.ru/20200928/karabakh-1577914342.html

Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что войска непризнанной Нагорно-Карабахской республики пресекли "наступательную операцию" со стороны... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T20:35

2020-09-28T20:35

2020-09-28T22:36

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости.</strong> Представитель минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил, что войска непризнанной Нагорно-Карабахской республики пресекли "наступательную операцию" со стороны Азербайджана на линии соприкосновения в Карабахе.По его словам, среди азербайджанских военных много раненых, 35% из них - тяжелораненые.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.

https://ria.ru/20200928/boy-1577901397.html

Влад Антилибер Что-то Сорос и западные друзья не помогают Пашиняну. 32

Влад Антилибер Сейчас дело не в армянах, а в их Президенте русофобе, уничтожающем всё русское, закрывающим российские тв каналу, по примеру украинских нациков. Человек ведёт прозападную политику. Сомневаюсь, что при Пашиняне наши будут впрягаться за Армению. 32

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире