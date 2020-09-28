https://ria.ru/20200928/karabakh-1577898907.html

Карабах заявил, что Азербайджан потерял в бою десять танков

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило в понедельник, что подразделения армии НКР уничтожили в танковом бою десять единиц... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:43

2020-09-28T16:43

2020-09-28T16:58

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

министерство обороны нагорно-карабахской республики

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Министерство обороны непризнанной <a href="https://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic" target="_blank">Нагорно-Карабахской республики</a> сообщило в понедельник, что подразделения армии НКР уничтожили в танковом бою десять единиц бронетехники вооруженных сил Азербайджана."На юго-восточном направлении линии соприкосновения противник предпринял танковую атаку, но, столкнувшись с упорным сопротивлением подразделений Армии обороны (Карабаха – Прим. ред.), потерял в танковом бою десять единиц бронетехники", - говорится в сообщении, размещенном на <a href="http://www.nkrmil.am/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> ведомства.Как отмечают в оборонном ведомстве НКР, боевые действия продолжаются. "Оперативно-тактическая обстановка контролируется Армией обороны", - отметили в министерстве.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/baku-1577834575.html

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нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Азербайджан предпринял танковое наступление в Карабахе Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило в понедельник, что подразделения армии НКР уничтожили в танковом бою десять единиц бронетехники вооруженных сил Азербайджана. 2020-09-28T16:43 true PT0M26S

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшие Десятки сел Нагорного Карабаха были обстреляны утром 27 сентября. Есть погибшие и раненные. Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже парламент Азербайджана также ввел военное положение в некоторых городах и комендантский час. Армения обвиняет Азербайджан в нападении. Обратная сторона утверждает, что военные Азербайджана были обстреляны со стороны Армении. Глава российского МИД призывает обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам. 2020-09-28T16:43 true PT2M13S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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