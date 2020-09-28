Пашинян рассказал о просьбе Алиева по Карабаху в 2018 году
16:15 28.09.2020 (обновлено: 16:48 28.09.2020)
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ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в интервью Общественному телевидению Армении, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2018 года сам обратился к нему с просьбой о сохранении перемирия на линии соприкосновения в Карабахе.
В интервью ОТА, опубликованном в понедельник, но записанном еще до боевых действий в Карабахе, Пашинян отметил, что не раскрывал деталей из соображений корректности, но "учитывая непонятное поведение азербайджанского президента, сейчас самое время говорить об этих нюансах", передает Sputnik Армения.
"Говорят, якобы я просил в Душанбе времени, отсрочки… Да, понятно, что Армения заинтересована в сохранении режима прекращения огня. Но давайте поймем, а нужно ли это было Азербайджану и его президенту? И здесь мы можем раскрыть очень важный нюанс, кто и к кому обратился на самом деле в Душанбе. На самом деле не я обратился к азербайджанскому президенту с просьбой, а он обратился с просьбой ко мне", - цитирует агентство Пашиняна.
Премьер напомнил, что в сентябре 2018 года в Ереване шли митинги в рамках предвыборной борьбы выборов мэра Еревана. И так получилось, что в нескольких выступлениях Пашинян коснулся ситуации в Азербайджане. "Я пытался, так сказать, вести определенный диалог с народом Азербайджана и озвучивал критические ремарки о ситуации в этой стране. Заинтересованность Ильхама Алиева заключалась в том, чтобы договориться со мной, попросить меня воздержаться от таких заявлений. Почему? По очень простой причине – чтобы революция не произошла в самом Азербайджане", - приводит Sputnik Армения слова премьера.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.