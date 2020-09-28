https://ria.ru/20200928/karabakh-1577896842.html

Пашинян рассказал о просьбе Алиева по Карабаху в 2018 году

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в интервью Общественному телевидению Армении, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2018 года сам обратился к... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T16:15

2020-09-28T16:15

2020-09-28T16:48

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил в интервью Общественному телевидению Армении, что президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> в сентябре 2018 года сам обратился к нему с просьбой о сохранении перемирия на линии соприкосновения в Карабахе.В интервью ОТА, опубликованном в понедельник, но записанном еще до боевых действий в Карабахе, Пашинян отметил, что не раскрывал деталей из соображений корректности, но "учитывая непонятное поведение азербайджанского президента, сейчас самое время говорить об этих нюансах", передает <a href="https://ru.armeniasputnik.am/" target="_blank" data-auto="true">Sputnik Армения</a>."Говорят, якобы я просил в <a href="http://ria.ru/location_Dushanbe/" target="_blank" data-auto="true">Душанбе</a> времени, отсрочки… Да, понятно, что Армения заинтересована в сохранении режима прекращения огня. Но давайте поймем, а нужно ли это было Азербайджану и его президенту? И здесь мы можем раскрыть очень важный нюанс, кто и к кому обратился на самом деле в Душанбе. На самом деле не я обратился к азербайджанскому президенту с просьбой, а он обратился с просьбой ко мне", - цитирует агентство Пашиняна.Премьер напомнил, что в сентябре 2018 года в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> шли митинги в рамках предвыборной борьбы выборов мэра Еревана. И так получилось, что в нескольких выступлениях Пашинян коснулся ситуации в Азербайджане. "Я пытался, так сказать, вести определенный диалог с народом Азербайджана и озвучивал критические ремарки о ситуации в этой стране. Заинтересованность Ильхама Алиева заключалась в том, чтобы договориться со мной, попросить меня воздержаться от таких заявлений. Почему? По очень простой причине – чтобы революция не произошла в самом Азербайджане", - приводит Sputnik Армения слова премьера.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html

https://ria.ru/20200927/kadyrov-1577855865.html

https://ria.ru/20200927/nezavisimost-1577852900.html

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире