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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577896842.html
Пашинян рассказал о просьбе Алиева по Карабаху в 2018 году
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в интервью Общественному телевидению Армении, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2018 года сам обратился к... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T16:15
2020-09-28T16:48
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости.</strong> Премьер <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> заявил в интервью Общественному телевидению Армении, что президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> в сентябре 2018 года сам обратился к нему с просьбой о сохранении перемирия на линии соприкосновения в Карабахе.В интервью ОТА, опубликованном в понедельник, но записанном еще до боевых действий в Карабахе, Пашинян отметил, что не раскрывал деталей из соображений корректности, но "учитывая непонятное поведение азербайджанского президента, сейчас самое время говорить об этих нюансах", передает <a href="https://ru.armeniasputnik.am/" target="_blank" data-auto="true">Sputnik Армения</a>."Говорят, якобы я просил в <a href="http://ria.ru/location_Dushanbe/" target="_blank" data-auto="true">Душанбе</a> времени, отсрочки… Да, понятно, что Армения заинтересована в сохранении режима прекращения огня. Но давайте поймем, а нужно ли это было Азербайджану и его президенту? И здесь мы можем раскрыть очень важный нюанс, кто и к кому обратился на самом деле в Душанбе. На самом деле не я обратился к азербайджанскому президенту с просьбой, а он обратился с просьбой ко мне", - цитирует агентство Пашиняна.Премьер напомнил, что в сентябре 2018 года в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> шли митинги в рамках предвыборной борьбы выборов мэра Еревана. И так получилось, что в нескольких выступлениях Пашинян коснулся ситуации в Азербайджане. "Я пытался, так сказать, вести определенный диалог с народом Азербайджана и озвучивал критические ремарки о ситуации в этой стране. Заинтересованность Ильхама Алиева заключалась в том, чтобы договориться со мной, попросить меня воздержаться от таких заявлений. Почему? По очень простой причине – чтобы революция не произошла в самом Азербайджане", - приводит Sputnik Армения слова премьера.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html
https://ria.ru/20200927/kadyrov-1577855865.html
https://ria.ru/20200927/nezavisimost-1577852900.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
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никол пашинян, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Пашинян рассказал о просьбе Алиева по Карабаху в 2018 году

16:15 28.09.2020 (обновлено: 16:48 28.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в интервью Общественному телевидению Армении, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2018 года сам обратился к нему с просьбой о сохранении перемирия на линии соприкосновения в Карабахе.
В интервью ОТА, опубликованном в понедельник, но записанном еще до боевых действий в Карабахе, Пашинян отметил, что не раскрывал деталей из соображений корректности, но "учитывая непонятное поведение азербайджанского президента, сейчас самое время говорить об этих нюансах", передает Sputnik Армения.
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 11:16Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах
"Говорят, якобы я просил в Душанбе времени, отсрочки… Да, понятно, что Армения заинтересована в сохранении режима прекращения огня. Но давайте поймем, а нужно ли это было Азербайджану и его президенту? И здесь мы можем раскрыть очень важный нюанс, кто и к кому обратился на самом деле в Душанбе. На самом деле не я обратился к азербайджанскому президенту с просьбой, а он обратился с просьбой ко мне", - цитирует агентство Пашиняна.
Премьер напомнил, что в сентябре 2018 года в Ереване шли митинги в рамках предвыборной борьбы выборов мэра Еревана. И так получилось, что в нескольких выступлениях Пашинян коснулся ситуации в Азербайджане. "Я пытался, так сказать, вести определенный диалог с народом Азербайджана и озвучивал критические ремарки о ситуации в этой стране. Заинтересованность Ильхама Алиева заключалась в том, чтобы договориться со мной, попросить меня воздержаться от таких заявлений. Почему? По очень простой причине – чтобы революция не произошла в самом Азербайджане", - приводит Sputnik Армения слова премьера.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 20:34Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Кадыров обратился к Азербайджану и Армении с призывом
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 18:58Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
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