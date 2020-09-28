https://ria.ru/20200928/karabakh-1577890565.html

В НКР заявили о гибели 28 карабахских военных в понедельник

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило о гибели в понедельник на линии соприкосновения в Карабахе 28 военных НКР. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T14:44

2020-09-28T14:44

2020-09-28T14:44

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

минобороны армении

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости.</strong> Министерство обороны непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявило о гибели в понедельник на линии соприкосновения в Карабахе 28 военных НКР.На сайте ведомства приводится список имен 28 военных. "Военнослужащие, погибшие во время боев с противников 28 сентября", - уточняется на ресурсе.По состоянию на утро понедельника сообщалось о 31 погибшем с начала эскалации в регионе.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/baku-1577834575.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, минобороны армении, нагорно-карабахская республика, в мире