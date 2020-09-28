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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577890207.html
Матвиенко призвала немедленно прекратить огонь в Карабахе
Спикер Совета Федерации, председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ Валентина Матвиенко призвала все стороны конфликта в Нагорном... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:41
2020-09-28T14:55
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
валентина матвиенко
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Спикер Совета Федерации, председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> призвала все стороны конфликта в Нагорном Карабахе к немедленному прекращению огня.Матвиенко отметила, что у этого конфликта нет и не может быть военного решения.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
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нагорный карабах
азербайджан
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нагорный карабах, валентина матвиенко, азербайджан, армения, в мире

Матвиенко призвала немедленно прекратить огонь в Карабахе

14:41 28.09.2020 (обновлено: 14:55 28.09.2020)
489
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации, председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ Валентина Матвиенко призвала все стороны конфликта в Нагорном Карабахе к немедленному прекращению огня.

"Ситуация крайне опасная, она чревата перерастанием в полномасштабный военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, в равной степени близкими и дружественными для России и других стран СНГ",- говорится в ее заявлении.

Матвиенко отметила, что у этого конфликта нет и не может быть военного решения.

"В этой связи хотела бы прежде всего призвать стороны к немедленному прекращению огня. Любая эскалация будет означать только новые жертвы, в том числе — среди мирного населения, не оправдываемые никакими политическими соображениями", - заявила спикер Совфеда.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись ее мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Карабахе.
Обстрелы, военное положение, мобилизация: эскалация конфликта в Карабахе
© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
1 из 18

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout
© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

Военный конфликт в Карабахе
2 из 18

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

© Фото : Минобороны Азербайджана
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© Фото : Министерство Обороны Республики Армения

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

Уничтожение азербайджанских танков военными Армении. Стоп-кадр видео
3 из 18

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
© РИА Новости / Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанк

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
4 из 18

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

© РИА Новости / Министерство обороны Армении
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© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

Военный конфликт в Карабахе
5 из 18

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

© Фото : Минобороны Азербайджана
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© REUTERS / Aziz Karimov

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Люди приветствуют военнослужащих армии Азербайджана по дороге в Баку, 27 сентября 2020 года
6 из 18

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

© REUTERS / Aziz Karimov
© REUTERS / Aziz Karimov

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

Военнослужащие армии Азербайджана на бронетранспортере в Баку
7 из 18

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

© REUTERS / Aziz Karimov
© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

Оказание медицинской помощи мужчине, пострадавшему во время столкновений в Нагорном Карабахе
8 из 18

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout
© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
9 из 18

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
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© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
10 из 18

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ибрагим Гашимов / Перейти в фотобанк

Сотни человек пострадали.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Тертерском районе Азербайджана
11 из 18

Сотни человек пострадали.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
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© AP Photo / Armenian Foreign Ministry

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте
12 из 18

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

© AP Photo / Armenian Foreign Ministry
© AP Photo / Armenian Defense Ministry

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
13 из 18

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

© AP Photo / Armenian Defense Ministry
© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе
14 из 18

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

© Фото : Минобороны Азербайджана
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© Фото : Министерство обороны Армении / Перейти в фотобанк

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
15 из 18

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

© Фото : Министерство обороны Армении
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© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
16 из 18

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
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© Фото : Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанк

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Военный конфликт в Карабахе
17 из 18

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео
18 из 18

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout
1 из 18

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась в воскресенье.

© AFP 2020 / Armenian Defence Ministry/ Handout
2 из 18

Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию друг на друга.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
3 из 18

Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Карабахе.

© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
4 из 18

Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

© РИА Новости / Министерство обороны Армении
Перейти в фотобанк
5 из 18

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглись мирные города и деревни, в том числе столица Степанакерт.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
6 из 18

Власти призвали жителей укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

© REUTERS / Aziz Karimov
7 из 18

Вслед за этим военное положение и мобилизацию объявили Армения и Азербайджан.

© REUTERS / Aziz Karimov
8 из 18

Генпрокуратура Азербайджана заявила, что число мирных граждан, раненных в результате обострения ситуации, за сутки увеличилось до 26.

© REUTERS / Foreign Ministry of Armenia/ Handout
9 из 18

Минобороны НКР сообщило о 31 погибшем карабахском военнослужащем.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
10 из 18

Посол Армении в России добавил, что в столкновениях погибли порядка 30 армянских военных.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
11 из 18

Сотни человек пострадали.

© Sputnik / Ибрагим Гашимов
Перейти в фотобанк
12 из 18

Люди смотрят телевизор в бомбоубежище в Степанакерте.

© AP Photo / Armenian Foreign Ministry
13 из 18

Посол Армении заявил о переброске Турцией из Сирии боевиков в Карабах.

© AP Photo / Armenian Defense Ministry
14 из 18

Минобороны Азербайджана утверждает, что на стороне Армении воюют наемники из стран Ближнего Востока.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
15 из 18

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает обострение в Карабахе как "отечественную войну".

© Фото : Министерство обороны Армении
Перейти в фотобанк
16 из 18

Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности.

© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
17 из 18

Российский МИД предложил Баку и Еревану немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

© Фото : Минобороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
18 из 18

Боевые действия в Нагорном Карабахе.

© AFP 2020 / Azerbaijani Defence Ministry/ Handout
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
1062002
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахВалентина МатвиенкоАзербайджанАрменияВ мире
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