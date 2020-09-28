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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577889965.html
Матвиенко прокомментировала обострение ситуации в Нагорном Карабахе
Россия окажет все возможное содействие для мирного урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил спикер Совета Федерации, председатель совета Межпарламентской... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T14:40
2020-09-28T14:53
минобороны азербайджана
минобороны армении
совет федерации рф
нагорно-карабахская республика
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
валентина матвиенко
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Россия окажет все возможное содействие для мирного урегулирования в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявил спикер <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>, председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>."В своем качестве сопредседателя этой группы (Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>) Россия, конечно же, готова и в эти непростые дни оказать все возможное содействие <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджану</a> и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в поиске путей мирного урегулирования спорных вопросов, в том числе - с задействованием возможностей парламентской дипломатии", - говорится в заявлении Матвиенко.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html
нагорно-карабахская республика
сша
армения
нагорный карабах
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минобороны азербайджана, минобороны армении, совет федерации рф, нагорно-карабахская республика, сша, армения, нагорный карабах, валентина матвиенко, в мире

Матвиенко прокомментировала обострение ситуации в Нагорном Карабахе

14:40 28.09.2020 (обновлено: 14:53 28.09.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Россия окажет все возможное содействие для мирного урегулирования в Нагорном Карабахе, заявил спикер Совета Федерации, председатель совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ Валентина Матвиенко.
"В своем качестве сопредседателя этой группы (Минской группы ОБСЕ) Россия, конечно же, готова и в эти непростые дни оказать все возможное содействие Азербайджану и Армении в поиске путей мирного урегулирования спорных вопросов, в том числе - с задействованием возможностей парламентской дипломатии", - говорится в заявлении Матвиенко.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииСовет Федерации РФНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияНагорный КарабахВалентина МатвиенкоВ мире
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