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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577884043.html
Баку ответил на обвинения Еревана в привлечении наемников в Карабахе
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил РИА Новости, что обвинения со стороны Еревана по поводу привлечения Баку наемников беспочвенны. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T13:30
2020-09-28T14:14
минобороны азербайджана
минобороны армении
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
баку
азербайджан
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<strong>БАКУ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил РИА Новости, что обвинения со стороны Еревана по поводу привлечения Баку наемников беспочвенны.Глава МИД Азербайджана заявил, что речи о турецком вмешательстве в конфликт с Арменией не идет.Джейхун Байрамов заявил, что регулярные совместные учения с Турцией носят плановый характер и не направлены против конкретной страны."Что касается военных учений с Турцией, они носят абсолютно плановый характер. В прошлом году на территории Азербайджана было больше десяти таких учений. Основная цель заключается в том, чтобы поднимать боевую подготовку. Но военные учения, которые Азербайджан проводит с иными странами, они не носят характер, направленный против какой-то конкретной страны", - сказал он.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577875488.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
нагорно-карабахская республика
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Баку ответил на обвинения Еревана в привлечении наемников в Карабахе

13:30 28.09.2020 (обновлено: 14:14 28.09.2020)
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© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАртиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Асатур Есаянц
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БАКУ, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил РИА Новости, что обвинения со стороны Еревана по поводу привлечения Баку наемников беспочвенны.
"Обвинения Армении в привлечении наемников со стороны Азербайджана абсолютно беспочвенны, абсолютно необоснованны. В то же время мы знаем, что посол Армении в Ираке, генконсул Армении в городе Идлиб - они проводили достаточно активную деятельность по привлечению наемников на сторону Армении", - заявил он.
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 11:51Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
"Играют по-крупному". Эксперт оценил вероятность большой войны в Карабахе
Глава МИД Азербайджана заявил, что речи о турецком вмешательстве в конфликт с Арменией не идет.
"Никакого турецкого вмешательства нет. Если мы говорим о военно-техничском сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном, то Азербайджан имеет военно-техническое сотрудничество с рядом стран, и даже в большей степени с Россией. Если посмотреть, то вооружение, которое используют сегодня ВС Азербайджана, то оно в большей степени российское", - сказал он.
Джейхун Байрамов заявил, что регулярные совместные учения с Турцией носят плановый характер и не направлены против конкретной страны.
"Что касается военных учений с Турцией, они носят абсолютно плановый характер. В прошлом году на территории Азербайджана было больше десяти таких учений. Основная цель заключается в том, чтобы поднимать боевую подготовку. Но военные учения, которые Азербайджан проводит с иными странами, они не носят характер, направленный против какой-то конкретной страны", - сказал он.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАОбострение конфликта в Нагорном КарабахеБакуАзербайджанАрменияВ мире
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