Баку ответил на обвинения Еревана в привлечении наемников в Карабахе
13:30 28.09.2020 (обновлено: 14:14 28.09.2020)
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© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАртиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
БАКУ, 28 сен - РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил РИА Новости, что обвинения со стороны Еревана по поводу привлечения Баку наемников беспочвенны.
"Обвинения Армении в привлечении наемников со стороны Азербайджана абсолютно беспочвенны, абсолютно необоснованны. В то же время мы знаем, что посол Армении в Ираке, генконсул Армении в городе Идлиб - они проводили достаточно активную деятельность по привлечению наемников на сторону Армении", - заявил он.
Глава МИД Азербайджана заявил, что речи о турецком вмешательстве в конфликт с Арменией не идет.
"Никакого турецкого вмешательства нет. Если мы говорим о военно-техничском сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном, то Азербайджан имеет военно-техническое сотрудничество с рядом стран, и даже в большей степени с Россией. Если посмотреть, то вооружение, которое используют сегодня ВС Азербайджана, то оно в большей степени российское", - сказал он.
Джейхун Байрамов заявил, что регулярные совместные учения с Турцией носят плановый характер и не направлены против конкретной страны.
"Что касается военных учений с Турцией, они носят абсолютно плановый характер. В прошлом году на территории Азербайджана было больше десяти таких учений. Основная цель заключается в том, чтобы поднимать боевую подготовку. Но военные учения, которые Азербайджан проводит с иными странами, они не носят характер, направленный против какой-то конкретной страны", - сказал он.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.