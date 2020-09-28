https://ria.ru/20200928/karabakh-1577884043.html

Баку ответил на обвинения Еревана в привлечении наемников в Карабахе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил РИА Новости, что обвинения со стороны Еревана по поводу привлечения Баку наемников беспочвенны. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:30

2020-09-28T13:30

2020-09-28T14:14

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<strong>БАКУ, 28 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил РИА Новости, что обвинения со стороны Еревана по поводу привлечения Баку наемников беспочвенны.Глава МИД Азербайджана заявил, что речи о турецком вмешательстве в конфликт с Арменией не идет.Джейхун Байрамов заявил, что регулярные совместные учения с Турцией носят плановый характер и не направлены против конкретной страны."Что касается военных учений с Турцией, они носят абсолютно плановый характер. В прошлом году на территории Азербайджана было больше десяти таких учений. Основная цель заключается в том, чтобы поднимать боевую подготовку. Но военные учения, которые Азербайджан проводит с иными странами, они не носят характер, направленный против какой-то конкретной страны", - сказал он.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577875488.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html

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баку

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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