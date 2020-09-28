https://ria.ru/20200928/karabakh-1577883211.html

Кремль призвал к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T13:18

2020-09-28T13:18

2020-09-28T16:39

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

минобороны азербайджана

минобороны армении

обсе

дмитрий песков

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577871695_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_25d4051c0c2311bd1a3f719661a24aea.jpg

<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.</strong> Москва призывает незамедлительно прекратить боевые действия в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь российского президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, ситуация на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха стала "поводом для серьезнейшего беспокойства" России и других стран.На вопрос журналистов, считает ли Кремль обострение конфликта в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> намеренно спровоцированным для оказания какого-либо влияния на Россию, он ответил отрицательно.Накануне представители Нагорного Карбаха сообщили, что азербайджанские военные открыли огонь по его территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>.Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Российский МИД призывал стороны к сдержанности.Карабахский конфликт берет свое начало с февраля 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.

https://ria.ru/20200928/trump-1577860423.html

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html

Mark Ksrnakis А почему мы не помогаем Армении ? Или ОДКБ как то по другому работает? 34

Эдик Камушкин Карабах не часть ОДКБ. Это независимое непризнанное государство. 29

58

россия

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минобороны азербайджана, минобороны армении, обсе, дмитрий песков, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире