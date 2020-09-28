Армяне и азербайджанцы Крыма дали оценку ситуации в Карабахе
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© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Глава региональной армянской национально-культурной автономии Крыма Георгий Акопян призвал прекратить военные действия в Нагорном Карабахе, а глава крымской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Гафис Абасов - не допускать никаких провокаций.
В частности, Акопян заявил, что военные действия нужно прекратить как можно быстрее, чтобы избежать жертв, особенно среди мирного населения. "Нужно мирное урегулирование. Ни одной войной никаких вопросов не решить. Будут только жертвы с обеих сторон", - сказал РИА Новости Акопян.
В свою очередь глава крымской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Гафис Абасов заявил, что на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе задача общин - обеспечить межнациональное согласие и мир в Крыму и не допускать никаких провокаций, с чьей бы стороны они не были. "В этом вопросе с моим армянским коллегой есть полное взаимопонимание", - подчеркнул Абасов.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.