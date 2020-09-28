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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577880968.html
Армяне и азербайджанцы Крыма дали оценку ситуации в Карабахе
Глава региональной армянской национально-культурной автономии Крыма Георгий Акопян призвал прекратить военные действия в Нагорном Карабахе, а глава крымской... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T12:52
2020-09-28T12:52
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
левон акопян
минобороны азербайджана
минобороны армении
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости.</strong> Глава региональной армянской национально-культурной автономии Крыма Георгий Акопян призвал прекратить военные действия в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, а глава крымской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Гафис Абасов - не допускать никаких провокаций.В частности, <a href="http://ria.ru/person_Levon_Akopjan/" target="_blank" data-auto="true">Акопян</a> заявил, что военные действия нужно прекратить как можно быстрее, чтобы избежать жертв, особенно среди мирного населения. "Нужно мирное урегулирование. Ни одной войной никаких вопросов не решить. Будут только жертвы с обеих сторон", - сказал РИА Новости Акопян.В свою очередь глава крымской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Гафис Абасов заявил, что на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе задача общин - обеспечить межнациональное согласие и мир в Крыму и не допускать никаких провокаций, с чьей бы стороны они не были. "В этом вопросе с моим армянским коллегой есть полное взаимопонимание", - подчеркнул Абасов.<a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Армении</a>, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
нагорно-карабахская республика
сша
армения
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левон акопян, минобороны азербайджана, минобороны армении, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Армяне и азербайджанцы Крыма дали оценку ситуации в Карабахе

12:52 28.09.2020
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© РИА Новости / Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
Вооруженные силы Азербайджана ведут боевые действия в Нагорном Карабахе. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Минобороны Азербайджана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Глава региональной армянской национально-культурной автономии Крыма Георгий Акопян призвал прекратить военные действия в Нагорном Карабахе, а глава крымской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Гафис Абасов - не допускать никаких провокаций.
В частности, Акопян заявил, что военные действия нужно прекратить как можно быстрее, чтобы избежать жертв, особенно среди мирного населения. "Нужно мирное урегулирование. Ни одной войной никаких вопросов не решить. Будут только жертвы с обеих сторон", - сказал РИА Новости Акопян.
В свою очередь глава крымской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Гафис Абасов заявил, что на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе задача общин - обеспечить межнациональное согласие и мир в Крыму и не допускать никаких провокаций, с чьей бы стороны они не были. "В этом вопросе с моим армянским коллегой есть полное взаимопонимание", - подчеркнул Абасов.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЛевон АкопянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
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