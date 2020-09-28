https://ria.ru/20200928/karabakh-1577877046.html

В Баку заявили о гибели мирного жителя в результате обстрела в Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана заявила о гибели мирного жителя в результате обстрела на линии соприкосновения в Карабахе. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T12:10

2020-09-28T12:10

2020-09-28T14:26

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

арцрун ованнисян

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 28 сен — РИА Новости.</strong> Генпрокуратура Азербайджана заявила о гибели мирного жителя в результате обстрела на линии соприкосновения в Карабахе."Военно-политическое руководство агрессора — Армении — продолжает наносить удары по гражданскому населению, многочисленным домам и гражданским объектам, а также по пунктам хозяйственного назначения, грубо нарушая обязательства, исходящие из Женевских конвенций. В качестве целевых территорий выбраны густонаселенные районы: районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры — больницы, медицинские центры, школьные здания, детские сады. К настоящему времени было госпитализировано 27 мирных жителей с различными телесными повреждениями. С глубоким сожалением сообщаем, что сегодня в результате очередного обстрела противником густонаселенных районов Азербайджана погиб житель села Эвоглу Агдамского района Пашаев Джошгун Анвар оглы, 1979 года рождения", — говорится в сообщении прокуратуры.В связи с этим в прокуратуре Агдамского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 ("Умышленное убийство, совершенное преступной организацией"), статье 120.2.4 ("Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом"), статьей 120.2.12 ("Умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды"), 100.2 ("Ведение агрессивной войны") и другим статьям УК Азербайджана.Ранее в понедельник на брифинге представитель Минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил, что Азербайджан продолжает артобстрел населенных пунктов в Карабахе.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению Минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Ряд государств, в том числе Россия и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577876262.html

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577875488.html

нагорно-карабахская республика

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арцрун ованнисян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире