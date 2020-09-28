https://ria.ru/20200928/karabakh-1577875271.html

Посол Армении надеется, что Россия сможет остановить эскалацию в Карабахе

Ереван надеется, что Россия сможет остановить нынешнюю эскалацию в Нагорном Карабахе, заявил посол Армении в России Вардан Тоганян. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:48

2020-09-28T11:48

2020-09-28T11:50

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

вардан тоганян

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> надеется, что Россия сможет остановить нынешнюю эскалацию в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, заявил посол <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в России <a href="http://ria.ru/person_Vardan_Toganjan/" target="_blank" data-auto="true">Вардан Тоганян</a>."Россия всегда занимала взвешенную сбалансированную позицию… Сегодня тоже Россия заинтересована, и телефонные переговоры вчера на уровне министра иностранных дел и президента происходили, и призывы России в том, чтобы приостановить военные действия. Я надеюсь, что удастся России приостановить эту войну и посадить стороны за стол переговоров под эгидой России, сопредседателя Минской группы", - сказал дипломат в эфире "<a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Эха Москвы</a>".МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872619.html

https://ria.ru/20200928/kitay-1577871573.html

Семен Семеныч Нее ребята! Сами, только сами. Мы помним ваши лозунги о "русских оккупантах"! 16

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вардан тоганян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире