https://ria.ru/20200928/karabakh-1577872708.html

Россия продолжит контакты с Минской группой ОБСЕ по ситуации в Карабахе

Россия в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ намерена продолжить контакты со всеми партнёрами по ситуации вокруг Карабаха, где с воскресенье обострилась РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:16

2020-09-28T11:16

2020-09-28T12:38

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

андрей руденко

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Россия в качестве сопредседателя Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> намерена продолжить контакты со всеми партнёрами по ситуации вокруг Карабаха, где с воскресенье обострилась обстановка, заявил замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Rudenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Руденко</a>."Что касается переговорного процесса, то Россия в качестве сопредседателя Минской группы активно участвует в этом процессе с 1991 года. Мы намерены продолжить контакты со всеми партнёрами", - сказал Руденко журналистам.По его словам, Россия находится в постоянном контакте с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ."Вчера было заявление сопредседателя Минской группы, в котором мы тоже потребовали скорейшего прекращения огня и подтверждения всеми сторонами безальтернативности мирного решения этого кризиса", - добавил Руденко."В принципе сотрудничество внутри этого формата развивается достаточно успешно. Надеемся, что оно принесет свои плоды с точки зрения разрешения нынешней ситуации, которая развивается очень опасно. Поскольку, наверное, впервые с 2016 года стороны применяют тяжёлое вооружение, есть жертвы", - отметил Руденко.МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> заявляли, что <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577870865.html

https://ria.ru/20200928/dodon-1577866103.html

нагорно-карабахская республика

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, андрей руденко, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире