https://ria.ru/20200928/karabakh-1577869941.html

Посол Армении не исключил обращения к России за новыми поставками оружия

Ереван при необходимости готов обратиться к Москве за новыми поставками российского оружия, но пока речи об этом нет, заявил РИА Новости посол Армении в РФ... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T10:42

2020-09-28T10:42

2020-09-28T12:37

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

вардан тоганян

нагорный карабах

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> при необходимости готов обратиться к <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за новыми поставками российского оружия, но пока речи об этом нет, заявил РИА Новости посол <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в РФ <a href="http://ria.ru/person_Vardan_Toganjan/" target="_blank" data-auto="true">Вардан Тоганян</a>.Он напомнил, что накануне премьер страны <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> провел телефонный разговор с российским президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, а глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограб Мнацаканян</a> - с <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a>, "чтобы проинформировать их о ситуации, чтобы представить видение правительства Армении, и какие шаги оно предпринимает, о планах военных".При этом он подчеркнул, что Ереван и Москва являются союзниками, с соответствующими обязательствами."Наше военно-техническое сотрудничество развивается, реализация договоренностей на поставки оружия идет в нормальном режиме. На сегодняшний день ситуация меняется, мы имеем сейчас третью сторону - <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>. Если будет необходимость, то, конечно, будем обращаться и решать вопросы (о дополнительных поставках оружия - ред.). В первую очередь к России", - сказал Тоганян.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839610.html

Семен Кюхельбеккер России необходимо помочь обоим государствам переброской их бравых соплеменников на родину для отражения агресиии соседа. Родина ведь превыше доходной точки в Москве. 105

Семен Кюхельбеккер За деньги - сколько хочешь! 51

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россия

нагорный карабах

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вардан тоганян, нагорный карабах, армения, в мире